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Pakur News: शिव की प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर निकाली गई भव्य कलश यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पाकुड़
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Pakur News: महेशपुर, एक संवाददाता। शिव की प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर निकाली गई भव्य कलश यात्रा शिव की प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर निकाली गई भव्य कलश यात्रा

Pakur News: शिव की प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर निकाली गई भव्य कलश यात्रा

Pakur News: सावन माह की पहली सोमवारी के पावन अवसर पर प्रखंड के चापतुड़ा गांव में भगवान शिव की प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। धार्मिक आस्था और श्रद्धा से ओतप्रोत इस यात्रा में काफी संख्या में महिलाओं, युवतियों एवं श्रद्धालुओं ने भाग लिया। श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में सिर पर कलश लेकर गाजे-बाजे, ढोल-नगाड़ों और भगवान शिव के जयकारों के साथ पूरे गांव का भ्रमण करते हुए लगभग दो किलोमीटर दूर काठशाल्ला गांव स्थित बांसलोई नदी घाट पर पवित्र जल लेकर मंदिर परिसर पहुंचे।

कलश यात्रा का माहौल

कलश यात्रा के दौरान पूरा गांव भक्तिमय वातावरण में डूबा रहा। हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से वातावरण गुंजायमान हो उठा। मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आचार्य सुमित उपाध्याय द्वारा विधि-विधान से पूजा-अर्चना एवं अन्य धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए गए। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव से क्षेत्र में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। आयोजन समिति के सदस्य परिमल लेट, कमल लेट, टिंकू लेट, नीलमुणि लेट, बजंती लेट, टुटुल लेट, सुभाष दास, रीता लेट, डॉली लेट, सुजीत लेट समेत अन्य ने बताया कि प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिसमें श्रद्धालुओं की काफी भागीदारी हो रही है। आयोजन को सफल बनाने में ग्रामीणों और समिति के सदस्यों की सक्रिय भूमिका रही है। धार्मिक उत्साह और श्रद्धा के बीच संपन्न हुए इस कलश यात्रा ने पूरे गांव को भक्तिमय माहौल में सराबोर कर दिया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

चापतुड़ा गांव में कलश यात्रा कब निकाली गई?
सावन माह की पहली सोमवारी के पावन अवसर पर चापतुड़ा गांव में कलश यात्रा निकाली गई।
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