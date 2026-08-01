Pakur News: पहाड़िया परिवार के बीच अधिकारियों ने किया अनाज का वितरण
Pakur News: प्रशिक्षु बीडीओ और जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कुमारभाजा गांव में पहाड़िया परिवारों के बीच अनाज वितरण किया। उन्होंने जेएसएफसी गोदाम में अनाज पेकेटिंग कार्य का निरीक्षण किया और दीदियों से उनके आर्थिक स्थिति की चर्चा की। डीएसओ ने परिवारों को अनाज का सही उपयोग करने की सलाह दी।
Pakur News: प्रशिक्षु बीडीओ ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी के संग कुमारभाजा गांव में पहाड़िया परिवार के बीच अनाज वितरण किया। इसके पूर्व प्रशिक्षु अधिकारियों ने प्रखंड स्थित जेएसएफसी गोदाम में अनाज पेकेटिंग कार्य का अवलोकन किया। अनाज पेकिटिंग कार्य में लगे दीदियों से संवाद कर उनके आर्थिक स्थिति और आय के स्रोत की जानकारी लिया। वहीं गुतू गालांग में बन रहे पहाड़िया परिवार के अनाज पेकेटिंग के बोरा निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया। साथ ही गुतु गालांग में बन रहे सामग्रियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी जेसलपीएस कर्मी ने दिया। तत्पश्चात कुमारभाजा गांव में पहाड़िया परिवार के बीच अनाज वितरण किया और उनके रहन सहन से अवगत हुए।
डीएसओ ने एक एक परिवार को मिल रहे अनाज को अपने लिए उपयोग करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा यह अनाज बाजार में नही बेचे। यह अनाज आपके परिवार के लिए है। प्रशिक्षु बीडीओ राजकिशोर, रविरंजन कुमार, पंकज, अनिता कुमारी तथा सांता कुमारी व एमओ संजय कुमार राय उपस्थित थे।
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