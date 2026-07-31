Pakur News: स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां तेज, पदाधिकारियों को सौंपी गयी जिम्मेवारी

Pakur News: जिले में 80 वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं। गुरुवार को समाहरणालय में उपायुक्त मेघा भारद्वाज की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में समारोह की रूपरेखा तय की गई। मुख्य समारोह 15 अगस्त को प्रातः 09:05 बजे रानी ज्योतिर्मयी स्टेडियम में आयोजित होगा। उपायुक्त ने सभी विभागों को समयबद्ध ढंग से तैयारियां पूरी करने तथा आयोजन में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने का निर्देश दिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि 10 अगस्त से प्रतिदिन सुबह 07:00 बजे रानी ज्योतिर्मयी स्टेडियम में परेड का पूर्वाभ्यास होगा। 13 अगस्त को उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक संयुक्त रूप से परेड का अंतिम निरीक्षण करेंगे। 13 अगस्त को साइकिलिंग प्रतियोगिता तथा 14 अगस्त को मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा। उसी दिन रविन्द्र भवन में सांस्कृतिक संध्या होगी। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा तथा स्कूली बच्चों की प्रभात फेरी भी निकलेगी। 14 अगस्त को स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके परिजनों को उनके आवास पर जाकर शॉल एवं मिष्ठान्न भेंट कर सम्मानित किया जाएगा। साथ ही वीर शहीदों एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया जाएगा। समारोह के मद्देनजर 15 अगस्त को सुबह 05:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक शहर में भारी वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी। बैठक में समारोह स्थल की तैयारियों, सुरक्षा, यातायात, पेयजल, विद्युत, चिकित्सा, स्वच्छता एवं अन्य व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की गई.