Pakur News: स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां तेज, पदाधिकारियों को सौंपी गयी जिम्मेवारी
Pakur News: जिले में 80 वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं। उपायुक्त मेघा भारद्वाज की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक हुई, जिसमें समारोह की रूपरेखा तय की गई। मुख्य समारोह 15 अगस्त को रानी ज्योतिर्मयी स्टेडियम में होगा। भारी वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी।
Pakur News: जिले में 80 वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं। गुरुवार को समाहरणालय में उपायुक्त मेघा भारद्वाज की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में समारोह की रूपरेखा तय की गई। मुख्य समारोह 15 अगस्त को प्रातः 09:05 बजे रानी ज्योतिर्मयी स्टेडियम में आयोजित होगा। उपायुक्त ने सभी विभागों को समयबद्ध ढंग से तैयारियां पूरी करने तथा आयोजन में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने का निर्देश दिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि 10 अगस्त से प्रतिदिन सुबह 07:00 बजे रानी ज्योतिर्मयी स्टेडियम में परेड का पूर्वाभ्यास होगा। 13 अगस्त को उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक संयुक्त रूप से परेड का अंतिम निरीक्षण करेंगे। 13 अगस्त को साइकिलिंग प्रतियोगिता तथा 14 अगस्त को मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा। उसी दिन रविन्द्र भवन में सांस्कृतिक संध्या होगी। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा तथा स्कूली बच्चों की प्रभात फेरी भी निकलेगी। 14 अगस्त को स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके परिजनों को उनके आवास पर जाकर शॉल एवं मिष्ठान्न भेंट कर सम्मानित किया जाएगा। साथ ही वीर शहीदों एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया जाएगा। समारोह के मद्देनजर 15 अगस्त को सुबह 05:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक शहर में भारी वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी। बैठक में समारोह स्थल की तैयारियों, सुरक्षा, यातायात, पेयजल, विद्युत, चिकित्सा, स्वच्छता एवं अन्य व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की गई.
यातायात व्यवस्था रहेगी सुदृढ़....
स्वतंत्रता दिवस समारोह के सफल आयोजन एवं यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से यातायात प्रभारी को निर्देश दिया गया कि 15 अगस्त को प्रातः 5:00 बजे से अपराह्न 1:00 बजे तक शहर में भारी वाहनों का परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रखा जाए। साथ ही सुरक्षा, विधि-व्यवस्था एवं यातायात प्रबंधन के लिए आवश्यक सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए। बैठक में मुख्य अतिथि के स्कॉर्ट, आमंत्रण पत्रों के मुद्रण एवं वितरण, नगर की सजावट, विधि-व्यवस्था, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक तैयारियों की भी विस्तार से समीक्षा की गई। नगर परिषद को जिला मुख्यालय में विशेष साफ-सफाई अभियान संचालित करने के निर्देश दिए गए.
ध्वजारोहण का निर्धारित कार्यक्रम...
उपायुक्त आवासीय कार्यालय- प्रातः 08:05 बजे
रानी ज्योतिर्मयी स्टेडियम - प्रातः 09:05 बजे
समाहरणालय, पाकुड़ - प्रातः 10:00 बजे
जिला परिषद कार्यालय - प्रातः 10:25 बजे
अनुमंडल कार्यालय, पाकुड़ - प्रातः 11:00 बजे
रेड क्रॉस सोसाइटी - प्रातः 11:20 बजे
पुलिस लाइन, पाकुड़ - प्रातः 11:30 बजे
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