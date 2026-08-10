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Pakur News: हर घर तिरंगा अभियान के तहत हाथकाठी में निकली प्रभात फेरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पाकुड़
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Pakur News: हिरणपुर, एक संवाददाता। हर घर तिरंगा अभियान के तहत हाथकाठी में निकली प्रभात फेरी हर घर तिरंगा अभियान के तहत हाथकाठी में निकली प्रभात फेरी

Pakur News: हर घर तिरंगा अभियान के तहत हाथकाठी में निकली प्रभात फेरी

Pakur News: हर घर तिरंगा अभियान के तहत सोमवार को प्राथमिक विद्यालय हाथकाठी हिंदी में जागरूकता प्रभात फेरी निकाली गई। जिला पंचायती राज पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी के निर्देश पर आयोजित प्रभात फेरी में छात्र-छात्राओं ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारों के साथ पूरे गांव का भ्रमण किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने ग्रामीणों को अपने-अपने घरों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों में राष्ट्रप्रेम, देशभक्ति एवं स्वतंत्रता दिवस के प्रति उत्साह पैदा करना था। मौके पर विद्यालय के प्रधान शिक्षक दीपक साहा, शिक्षक साहिर हुसैन, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य एवं छात्र-छात्राएं मौजूद रहे। शिक्षकों ने बच्चों को राष्ट्रीय ध्वज के महत्व, उसकी गरिमा तथा स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान की जानकारी दी।

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विद्यालय परिवार ने ग्रामीणों से हर घर तिरंगा अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लेने और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान बनाए रखने की अपील की।

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