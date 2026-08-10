Pakur News: हर घर तिरंगा अभियान के तहत हाथकाठी में निकली प्रभात फेरी
Pakur News: हिरणपुर, एक संवाददाता। हर घर तिरंगा अभियान के तहत हाथकाठी में निकली प्रभात फेरी हर घर तिरंगा अभियान के तहत हाथकाठी में निकली प्रभात फेरी
Pakur News: हर घर तिरंगा अभियान के तहत सोमवार को प्राथमिक विद्यालय हाथकाठी हिंदी में जागरूकता प्रभात फेरी निकाली गई। जिला पंचायती राज पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी के निर्देश पर आयोजित प्रभात फेरी में छात्र-छात्राओं ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारों के साथ पूरे गांव का भ्रमण किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने ग्रामीणों को अपने-अपने घरों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों में राष्ट्रप्रेम, देशभक्ति एवं स्वतंत्रता दिवस के प्रति उत्साह पैदा करना था। मौके पर विद्यालय के प्रधान शिक्षक दीपक साहा, शिक्षक साहिर हुसैन, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य एवं छात्र-छात्राएं मौजूद रहे। शिक्षकों ने बच्चों को राष्ट्रीय ध्वज के महत्व, उसकी गरिमा तथा स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान की जानकारी दी।
विद्यालय परिवार ने ग्रामीणों से हर घर तिरंगा अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लेने और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान बनाए रखने की अपील की।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।