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Pakur News: पृथ्वीनगर के अग्नि पीड़ितों को सांसद ने पहुंचायी राहत सामग्री

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पाकुड़
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Pakur News: हाल ही में पृथ्वीनगर में हुई भीषण अग्निकांड की घटना में पीड़ित परिवारों को सांसद विजय हांसदा के निर्देश पर राहत सामग्री का वितरण किया गया। सांसद द्वारा खाद्यान्न, दैनिक उपयोग की वस्तुएं और कपड़े प्रदान किए गए। सांसद प्रतिनिधि श्याम यादव और अन्य ने पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें सहायता का आश्वासन दिया।

Pakur News: पृथ्वीनगर के अग्नि पीड़ितों को सांसद ने पहुंचायी राहत सामग्री

Pakur News: हाल ही में पृथ्वीनगर में हुई भीषण अग्निकांड की घटना में पीड़ित परिवारों को राजमहल लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय हांसदा के निर्देश पर राहत सामग्री का वितरण किया गया। सांसद की ओर से अग्निपीड़ित परिवारों के बीच खाद्यान्न सामग्री, दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएँ तथा सभी परिवार के सदस्यों के लिए पहनने योग्य कपड़े उपलब्ध कराए गए।

राहत सामग्री वितरण

राहत सामग्री पाकर पीड़ित परिवारों ने राहत की सांस ली और माननीय सांसद के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि श्याम यादव, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष मुस्लेउद्दीन शेख तथा झामुमो केंद्रीय समिति सदस्य ऊमर फारुक उपस्थित रहे। सभी ने पीड़ित परिवारों से मिलकर उनकी स्थिति का जायजा लिया तथा हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। सांसद प्रतिनिधि श्याम यादव ने कहा कि सांसद विजय हांसदा हमेशा जनता के सुख-दुख में उनके साथ खड़े रहते हैं।

संकट के समय सहायता

किसी भी आपदा की घड़ी में पीड़ित परिवारों तक सहायता पहुंचाना उनकी प्राथमिकता रही है। प्रखंड अध्यक्ष मुस्लेउद्दीन शेख ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आम जनता की पार्टी है और संकट की इस घड़ी में प्रभावित परिवारों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। मौके पर जिला सह सचिव ज़ोहूर आलम, जिला युवा उपाध्यक्ष रेजाउल हक, किसान मोर्चा उपाध्यक्ष मोख्तार शेख़, सत्तार शेख़, अमीरुल इस्लाम, इमाम हुसैन, हैदर अली, हाजिकुल शेख़, हुसैन शेख़, फसीउद्दीन शेख़, साफु शेख़ उपस्थित थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अग्निकांड के बाद कितनी राहत सामग्री वितरित की गई?
राहत सामग्री के तहत खाद्यान्न सामग्री, दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएँ तथा सभी परिवार के सदस्यों के लिए पहनने योग्य कपड़े उपलब्ध कराए गए।
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