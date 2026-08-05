Pakur News: धोखाधड़ी कर पैसा का गबन करने के आरोप में एक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
Pakur News: महेशपुर थाना क्षेत्र के बिरकीट्टी गांव निवासी आईनाल हक ने महेशपुर थाने में वैद्यनाथ कोड़ा के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। आरोप है कि उन्होंने 113 क्विंटल धान का भुगतान नहीं किया। वादी ने ढाई लाख रूपए में से केवल 1.35 लाख रूपए ही प्राप्त किए और बाकी पैसा लगभग 6 महीने से नहीं दिया।
Pakur News: महेशपुर थाना क्षेत्र के बिरकीट्टी गांव निवासी आईनाल हक ने महेशपुर थाने में आवेदन देकर प्रखंड के कानीझाड़ा पंचायत लैंप्स के संचालक वैद्यनाथ कोड़ा चापतुड़ा गांव निवासी के खिलाफ धोखाधड़ी कर पैसे का गबन करने का आरोप लगाया है। थाने में दिए आवेदन में शिकायत कर्ता आईनाल हक ने उल्लेख किया है कि उसने ग्राम पंचायत कानीझाड़ा लैंप्स के संचालक वैद्यनाथ कोड़ा चापतुड़ा गांव निवासी को विगत 27 दिसंबर 2025 को धान अधिप्राप्ति केंद्र में, जिसकी निबंधन संख्या 20260111241396 में कुल 113 क्विंटल धान जिसका सरकारी मूल्य दर 2450 रूपए के हिसाब से 02 लाख 76 हजार 850 रूपए होता है। उसमें से आरोपी ने उसे केवल 01 लाख 35 हजार रूपए भुगतान किया था। बाकी पैसा कुल 01 लाख 41 हजार 850 रूपए लगभग विगत 06 महीने से आज-कल, आज-कल बोलकर घूमा रहा है। फिर आरोपी के द्वारा विगत 22 मई 2026 को वादी के घर में आकर अपने से एक लिखित प्रमाण पत्र बनाकर दिया गया था, उसके बाद भी पैसा नहीं दिया। वादी ने मोबाइल संख्या 9162411309 में संपर्क करने से आरोपी के द्वारा बोला गया कि पैसा नहीं देंगे, तुमको जो करना है तुम करो। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता हो क्योंकि मैं एक जिला परिषद सदस्य हूं। मेरी पहुंच काफी दूर तक है। जबकि वादी एक साधारण किसान है। वादी ने आवेदन में उल्लेख किया है कि उसे पूर्ण विश्वास है कि कानीझाड़ा पंचायत लैंप्स के संचालक वैद्यनाथ कोड़ा के द्वारा धोखाधड़ी कर वादी के धान का बकाया कुल 01 लाख 41 हजार 850 रूपए का गबन कर लिया गया है। वादी ने आवेदन में उक्त मामले की गंभीरता को देखते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है。
कानूनी कार्रवाई
वादी के लिखित आवेदन के आधार पर महेशपुर थाने में नामजद आरोपी वैद्यनाथ कोड़ा के खिलाफ बीएनएस की धारा 316 (2)/ 318 (4)/ 316 (5) के तहत थाना कांड संख्या 129/2026 दिनांक 04/08/2026 दर्ज की गई है। प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।
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