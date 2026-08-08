Pakur News: विनिता किस्कू हिरणपुर पंचायत समिति की बनीं प्रमुख

Pakur News: हिरणपुर पंचायत समिति में विनिता किस्कू को नए प्रमुख के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। निर्वाचन प्रक्रिया में 15 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें केवल उनका नामांकन हुआ। पहले रानी सोरेन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ था, जिसके बाद वह प्रमुख पद छोड़ गईं।

विनिता किस्कू हिरणपुर पंचायत समिति की बनीं प्रमुख

Pakur News: हिरणपुर, एक संवाददाता। हिरणपुर पंचायत समिति को शनिवार को नया प्रमुख मिल गया। प्रखंड प्रमुख के रिक्त पद पर हुए अप्रत्यक्ष निर्वाचन में विनिता किस्कू निर्विरोध निर्वाचित हुईं। निर्वाचन के बाद उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ भी दिलाई गई। प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार में आयोजित निर्वाचन प्रक्रिया में पंचायत समिति के 16 सदस्यों में से 15 सदस्य उपस्थित रहे। प्रमुख पद के लिए निर्धारित समय सुबह 11 बजे से 11:30 बजे तक केवल विनिता किस्कू का नामांकन प्राप्त हुआ। निर्धारित समय तक नाम वापसी नहीं होने पर उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। निर्वाचन प्रक्रिया निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी पाकुड़ साइमन मरांडी की देखरेख में संपन्न हुई। सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ टुडू दिलीप ने निर्वाचन कार्य में सहयोग किया।

अविश्वास प्रस्ताव के बारे में 17 मतों से गिर गई थी रानी सोरेन की कुर्सी...

विनिता किस्कू के निर्वाचन से पहले तत्कालीन प्रमुख रानी सोरेन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अनुमंडल सभागार में हुई बैठक में कुल 17 मत अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में पड़े थे। इसके बाद रानी सोरेन प्रमुख पद से हट गई थीं।

किसने संभाला था कार्यभार? कुछ दिनों तक उप प्रमुख ने संभाला था प्रभार...

प्रमुख पद रिक्त होने के बाद पंचायत समिति के कार्यों के संचालन के लिए उप प्रमुख गनी मोमिन को कुछ दिनों तक प्रमुख का प्रभार सौंपा गया था। उन्होंने कार्यवाहक प्रमुख के रूप में पंचायत समिति के आवश्यक कार्यों और प्रशासनिक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। अब निर्विरोध निर्वाचन के बाद प्रमुख पद की जिम्मेदारी विनिता किस्कू को मिल गई है।

विनिता किस्कू को मिली बधाई निर्विरोध निर्वाचन के बाद पंचायत समिति सदस्यों एवं समर्थकों ने विनिता किस्कू को बधाई दी। मौके पर उप प्रमुख गनी मोमिन सहित पंचायत समिति सदस्य सुकुमार मंडल, जितेंद्र साहा, कुसुम देवी, बबलू मुर्मू, अन्नू देवी, सुशीला टुडू, सबीना परवीन, सांझली मरांडी, ज्योति देवी और सावित्री देवी सहित अन्य मौजूद थे।