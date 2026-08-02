Pakur News: ई-रिक्शा चालकों की मनमानी से राहगीरों की बढ़ी परेशानी
Pakur News: महेशपुर के अंबेडकर चौक में ई-रिक्शा चालकों की मनमानी से लोग परेशान हैं। चालक सड़क पर मनमाने तरीके से ई-रिक्शा खड़ा कर देते हैं, जिससे जाम की स्थिति बन जाती है। दुकानदार और राहगीरों को निकलने का रास्ता नहीं मिल पाता। यह समस्या रोजाना होती है और स्थानीय पुलिस भी इसे रोकने में असमर्थ है।
Pakur News: महेशपुर, एक संवाददाता। प्रखंड मुख्यालय के अंबेडकर चौक में प्रतिदिन लोगों को ई-रिक्शा चालकों की मनमानी से परेशानी उठानी पड़ती हैं। जिससे विवश होकर राहगीरों व अन्य वाहन चालकों को बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ता है। इस हालत में अंबेडकर चौक पर ई-रिक्शा चालकों की मनमानी के चलते जाम की स्थिति बन जाती है।
ई-रिक्शा चालकों का व्यवधान
ई-रिक्शा चालकों की मनमानी का आलम यह है कि दुकान के सामने भी ई-रिक्शा को खड़ा कर देते हैं। जिस कारण दुकानदार भी ई-रिक्शा चालकों की मनमानी से परेशान रहते है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जाम कि यह स्थिति लगभग हर दिन बन जाती है। लोगों ने बताया कि ई-रिक्शा चालकों की मनमानी इस कदर बढ़ गयी है कि स्थानीय पुलिस के मना करने के बावजूद भी चालक सड़क के आसपास इधर-उधर तितर-बितर करके अपने वाहनों को खड़ा कर सवारी को उतारने व बैठाने के काम में लगे रहते हैं।
सड़क पर जाम की स्थिति
जिसके कारण सड़क पर आने-जाने वाले छोटे-छोटे वाहनों को निकलने का रास्ता नहीं मिल पाता और जाम की समस्या बन जाती है। जब कि जाम की स्थिति में दर्जनों बड़े व छोटे वाहन कतार में खड़ी हो जाती हैं। इस हालत में छोटे वाहन चालकों के साथ-साथ अन्य राहगीरों को भी काफी फजीहत झेलनी पड़ती है। लोगों ने बताया कि मुख्य चौक पर सबह और शाम जाम की समस्या हर दिन देखने को मिल जाती है। जहां ई-रिक्शा चालक मुख्य रास्ते और चौक के समीप ही अपने वाहनों को जैसे-तैसे कर के खड़ा कर देते हैं। जिसके चलते राहगीर व अन्य वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।