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Pakur News: जन समाधान दिवस में उपायुक्त ने सुनी लोगों की समस्याएं, निष्पादन के दिए निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पाकुड़
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Pakur News: पाकुड़ में आयोजित जन समाधान दिवस में उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने लोगों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने अधिकारियों को आवेदन की निष्पक्ष जांच कर तेजी से निपटारा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। नागरिकों ने विभिन्न मुद्दों पर आवेदन दिए। उपायुक्त ने कहा कि समस्याओं का शीघ्र समाधान जिला प्रशासन की प्राथमिकता है।

Pakur News: जन समाधान दिवस में उपायुक्त ने सुनी लोगों की समस्याएं, निष्पादन के दिए निर्देश

Pakur News: पाकुड़, प्रतिनिधि। समाहरणालय में मंगलवार को आयोजित जन समाधान दिवस में उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों से पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनीं।

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समस्याओं का समाधान

इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को सभी आवेदनों की निष्पक्ष जांच कर निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जन समाधान दिवस में नागरिकों ने व्यक्तिगत एवं जनहित से जुड़े विभिन्न मामलों में आवेदन सौंपे। इनमें जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने, पंचायत सचिव के वार्षिक वेतनवृद्धि, शिक्षा विभाग से जुड़े मामलों सहित अन्य समस्याओं से संबंधित आवेदन शामिल थे। उपायुक्त ने प्रत्येक आवेदन पर गंभीरता से विचार करते हुए संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार त्वरित एवं पारदर्शी कार्रवाई करने को कहा।

प्रशासन का दायित्व

उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने कहा कि आमजन की समस्याओं का शीघ्र और प्रभावी समाधान जिला प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मामलों के निष्पादन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी आवेदनों की तथ्यपरक जांच कर निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्रवाई पूरी करें।

संवाद और विश्वास

उन्होंने कहा कि जन समाधान दिवस प्रशासन और आमजन के बीच संवाद, विश्वास और जवाबदेही को मजबूत करने का प्रभावी माध्यम है। इससे नागरिक अपनी समस्याएं सीधे जिला प्रशासन के समक्ष रख सकते हैं और उनके समाधान की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी एवं तेज होती है। उपायुक्त ने सभी विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त आवेदनों का निष्पादन संवेदनशीलता और गुणवत्ता के साथ किया जाए, ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और उन्हें सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जन समाधान दिवस में उपायुक्त ने क्या निर्देश दिए?
उपायुक्त ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को सभी आवेदनों की निष्पक्ष जांच कर निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
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