Pakur News: प्रखंड मुख्यालय के मस्जिद रोड की स्थिति जर्जर

Pakur News: महेशपुर, एक संवाददाता। किसी भी क्षेत्र में हुए सर्वांगीण विकास की कहानी उस क्षेत्र की अच्छी व जर्जर सड़कें ही बयां करती है। अच्छी सड़कें खुद-ब-खुद क्षेत्र के विकास की गाथा लोगों तक पहुंचाती हैं। वहीं इससे इतर जर्जर व बदहाल सड़कें उस क्षेत्र में हुए विकास की कहानी बयां करती है। बात अगर ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की जर्जरावस्था या बदहाल स्थिति की हो तो लोग कुछ हद तक अपने-आप को स्थिति के अनुरुप ढाल लेने को मजबूर हो जाते हैं। पर अगर यही स्थिति अगर प्रखंड मुख्यालय के मुख्य सड़कों की जर्जर व बदहाल स्थिति की हो तो फिर ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की स्थिति का अनुमान स्वत: लग जाता है।

जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रखंड मुख्यालय के मुस्लिम टोला यानि जामा मस्जिद होकर अंबेदकर चौक की ओर गुजरने वाली मुख्य सड़क की अति जर्जर स्थिति की। इस मुख्य सड़क की जर्जर स्थिति का आलम यह है कि दो पहिया, तीन पहिया वाहनों, साइकिल की बात तो दूर, राहगीरों को पैदल चलना भी दुश्वार हो गया है। उस पर अगर बारिश हो गई तो फिर पता ही नहीं चलता कि सड़क पर गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़क। बारिश होने के बाद सड़क पर बने बड़े-बड़े गड्ढों में पानी भर जाता है। उस स्थिति में दो पहिया तथा तीन पहिया वाहन और साइकिल चालक अंदाज व अनुमान के आधार पर उसी अत्यंत जर्जर सड़क से गुजरते हैं। नतीजतन कई बार दो पहिया, तीन पहिया वाहन व साइकिल चालक इन्हीं गड्ढों में पलट कर गिर चुके हैं। जबकि इसी मुख्य सड़क से होकर लोग अंबेदकर चौक से भारतीय स्टेट बैंक की महेशपुर शाखा, एटीएम, डाकघर, दवा खाना तथा छात्र-छात्राएं प्लस टू उच्च विद्यालय महेशपुर आना-जाना करते हैं। बावजूद इसके इस सड़क की जर्जर स्थिति में सुधार को लेकर कोई सार्थक पहल स्थानीय जन प्रतिनिधि व प्रशासन की ओर से अब तक नहीं की गई है। इसे लेकर स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है।प्रखंड मुख्यालय के सिर्फ इसी मुख्य सड़क की स्थिति जर्जर है। ऐसी बात नहीं है। प्रखंड मुख्यालय के डाकबंगला के समीप से होते हुए डाकघर तक जाने वाली मुख्य सड़क तथा महेशपुर लैंप्स कार्यालय के समीप से हटियापाड़ा होते हुए दत्ता पाड़ा तक की मुख्य सड़क की स्थिति भी अत्यंत जर्जर है। इन जर्जर सड़कों से संबंधित जगह के स्थानीय लोग इन जर्जर सड़कों की मरम्मत जल्द से जल्द करवाने की मांग कर रहे हैं।