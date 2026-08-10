Pakur News: श्रावण माह के दूसरी सोमवारी को शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

Pakur News: महेशपुर में पवित्र श्रावण महीने के हिंदी मतानुसार दूसरी सोमवारी तथा बंगला मतानुसार तीसरी सोमवारी को प्रखंड मुख्यालय स्थित श्री श्री 1008 बूढ़ा बाबा महेश्वर नाथ शिवमंदिर, ग्वालपाड़ा स्थित नागेश्वर नाथ शिवमंदिर, वन विभाग कार्यालय के समीप स्थित नर्वदेश्वर महादेव मंदिर सहित अन्य शिवमंदिरों में अहले सुबह से ही शिवलिंग की पूजा-अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। पूरा शिवमंदिर परिसर हर-हर महादेव के जयकारे से गुंजायमान हो उठा। श्रद्धालु ने मंदिर में आकर दूध, गंगाजल, पुष्प, बेलपत्र तथा भोग अर्पित कर शिवलिंग की पूजा-अर्चना की। तथा अपने तथा अपनों के लिए मंगल कामना की। हिंदू धर्म में सावन महीने का विशेष महत्व होता है। क्योंकि यह महीना भगवान भोलेनाथ को अत्यंत ही प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि इस माह में भोलेनाथ की पूजा करने और शिवलिंग पर जल अर्पण करने से सभी तरह की मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती है। संयोग यह भी है कि इस वर्ष सावन महीने की शुरुआत गुरूवार को श्रवण नक्षत्र व आयुष्मान योग से ही हुई है। इसे लेकर शिवालयों में श्रद्धालुओं के बीच अलग ही उत्साह है。