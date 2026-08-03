Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Pakur News: सावन की पहली सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पाकुड़
Follow us on Google News
share

Pakur News: - बंगाली माह के तीसरे सोमवार पर भी दिखी आस्था... सावन की पहली सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ सावन की पहली सोमवारी पर शिवालयों में उ

Pakur News: सावन की पहली सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

Pakur News: सावन माह की पहली सोमवारी के साथ-साथ बंगाली माह के तीसरे सोमवार के अवसर पर सोमवार को प्रखंड मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही श्रद्धालु भगवान शिव के मंदिरों में जलाभिषेक कर बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, दूध एवं अन्य पूजन सामग्री अर्पित करते हुए परिवार की सुख-समृद्धि, आरोग्यता एवं मंगलकामना की प्रार्थना करते रहे। दिनभर मंदिर परिसर हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से भक्तिमय बना रहा। सोमवारी के अवसर पर स्थानीय बाजारों में भी विशेष रौनक देखने को मिली। पूजा-अर्चना में उपयोग होने वाले फल, फूल, बेलपत्र, धतूरा, अगरबत्ती तथा अन्य पूजन सामग्री की खरीदारी के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही।

ये भी पढ़ें:Gangapar News: हर-हर बम-बम के जयघोष से गूंजे शिवालय

उधर प्रखंड क्षेत्र के तेतुलिया, तोड़ाई, दुलमी, धरनीपहाड़ सहित अन्य गांवों के शिवालयों में भी श्रद्धालुओं ने पूरे श्रद्धाभाव के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा-अर्चना की। दोनों परंपराओं के विशेष सोमवार होने के कारण इस बार मंदिरों में सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक भीड़ देखी गई।

ये भी पढ़ें:Sasaram News: सावन की पहली सोमवारी पर हर-हर महादेव से गूंजे बिक्रमगंज के शिवालय
ये भी पढ़ें:Araria News: हर-हर महादेव व बोल बम के जयघोष से गुंजायमान हुआ शिवालय
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।