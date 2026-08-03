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Pakur News: बंद सीएचसी को चालू कराने व जर्जर सड़क की मरम्मत के लिए उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पाकुड़
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Pakur News: ​अमड़ापाड़ा, एक संवाददाता। बंद सीएचसी को चालू कराने व जर्जर सड़क की मरम्मत के लिए उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन बंद सीएचसी को चालू कराने व जर्जर सड़क की म

Pakur News: बंद सीएचसी को चालू कराने व जर्जर सड़क की मरम्मत के लिए उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन

Pakur News: अमड़ापाड़ा बाजार स्थित वर्षों से बंद पड़े सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को पुनः चालू कराने और क्षेत्र की जर्जर मुख्य सड़क के निर्माण की मांग को लेकर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को उपायुक्त को आवेदन सौंपा। ​मोर्चा के जिला सचिव मो. जहांगीर अंसारी के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में अस्पताल में 24 घंटे स्वास्थ्य सेवा, महिला व पुरुष चिकित्सक, नर्स, कंपाउंडर और एंबुलेंस की व्यवस्था बहाल करने की मांग की गई है। नेताओं ने बताया कि वर्तमान में सीएचसी फतेहपुर में संचालित होने के कारण अमड़ापाड़ा बाजार और आसपास के दर्जनों गांवों के ग्रामीणों को रात के समय इलाज के लिए भटकना पड़ता है।

इससे गर्भवती महिलाओं और आपातकालीन मरीजों को काफी परेशानी होती है।​मौके पर मौजूद मोर्चा के वरिष्ठ नेता मार्क बास्की ने कहा कि पार्टी जनहित के मुद्दों को लेकर लगातार मुखर रहेगी। प्रतिनिधिमंडल ने इसके साथ ही अमड़ापाड़ा मुख्य मार्ग की बदहाल सड़क के शीघ्र निर्माण की मांग भी मौखिक रूप से उपायुक्त के सामने रखी। इस अवसर पर जिला महासचिव इलियास हांसदा और समाजसेवी मो. आरिफ आलम मौजूद थे।

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