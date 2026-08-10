Pakur News: पाकुड़ में बारिश की कमी बरकरार, आगामी बारिश से खेतों में नमी की उम्मीद

Pakur News: पाकुड़ में मानसून की कमी से 30 जुलाई से 5 अगस्त तक 36.5 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य 69 मिलीमीटर से 32.5 मिलीमीटर कम है। आगामी बारिश की उम्मीद से खरीफ फसलों को राहत मिल सकती है, लेकिन जलनिकासी पर ध्यान देना जरूरी है।

Pakur News: पाकुड़। पाकुड़ में मानसून की कमी अब भी बनी हुई है। मौसम केंद्र रांची की साप्ताहिक वर्षा रिपोर्ट के अनुसार 30 जुलाई से 5 अगस्त के बीच जिले में 36.5 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि सामान्य वर्षापात 69 मिलीमीटर होना चाहिए था। इस तरह सामान्य से 32.5 मिलीमीटर कम बारिश हुई और वर्षापात में 47 फीसदी की कमी दर्ज की गई। कम बारिश के कारण खेती के लिए जरूरी मिट्टी की नमी की स्थिति भी प्रभावित हुई है। वहीं, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा की रिपोर्ट में 7 से 11 अगस्त के बीच पाकुड़ प्रखंड में करीब 60 मिलीमीटर बारिश का अनुमान लगाया गया था। 7 और 8 अगस्त की पूर्वानुमान अवधि बीत चुकी है। अब 9 अगस्त को बारिश की संभावना बनी हुई है, जबकि 10 और 11 अगस्त को भी बारिश के साथ गरज-वज्रपात और तेज हवा की स्थिति बनने का अनुमान है। जिले के विभिन्न प्रखंडों में भी इस अवधि के लिए बारिश का अनुमान लगाया गया था। पाकुड़ में करीब 60 मिलीमीटर, पाकुड़िया में 61 मिलीमीटर, अमड़ापाड़ा में 59 मिलीमीटर और हिरणपुर में 60 मिलीमीटर बारिश का अनुमान था। लिट्टीपाड़ा में करीब 57 मिलीमीटर और महेशपुर में करीब 60 मिलीमीटर बारिश का पूर्वानुमान दिया गया था。

खरीफ खेती के लिए अहम होगी आगामी बारिश... सामान्य से कम वर्षापात के बीच अब आने वाली बारिश खेतों में नमी के लिहाज से महत्वपूर्ण हो गई है। पूर्वानुमान के मुताबिक बारिश होती है तो मिट्टी में नमी बढ़ सकती है और खरीफ फसलों को राहत मिल सकती है। हालांकि, उपलब्ध वर्षापात के आंकड़ों के आधार पर अभी यह कहना संभव नहीं है कि आगामी बारिश से अब तक की कमी पूरी तरह दूर हो जाएगी। इसके लिए वास्तविक वर्षापात पर नजर रखनी होगी।

अधिक बारिश में जलनिकासी भी जरूरी... कृषि मौसम सेवा की सलाह के अनुसार लगातार बारिश होने पर खेतों में जलजमाव से बचाव के लिए जलनिकासी पर ध्यान देना जरूरी है। धान, मक्का, अरहर और सब्जियों में लंबे समय तक पानी जमा रहने से फसल को नुकसान और रोग का खतरा बढ़ सकता है। वहीं बारिश के पानी को संरक्षित करने से बाद के कम बारिश वाले दौर में उसका उपयोग किया जा सकता है। फिलहाल पाकुड़ में मानसून की स्थिति कमी और उम्मीद के बीच है। मौसम केंद्र की रिपोर्ट में जहां अब तक सामान्य से कम बारिश दर्ज हुई है, वहीं ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के पूर्वानुमान में अगले दिनों में बारिश की संभावना जताई गई है। यदि पूर्वानुमान के मुताबिक बारिश होती है तो खेतों में नमी बढ़ने से खरीफ खेती को राहत मिल सकती है।