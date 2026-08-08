Pakur News: 26 छात्र-छात्राओं के बीच साइकिल वितरित
Pakur News: महेशपुर के उत्क्रमित मध्य विद्यालय सोहबील में शनिवार को 26 छात्र-छात्राओं को कल्याण विभाग द्वारा साइकिल वितरित की गई। इसमें 10 छात्र और 16 छात्राएं शामिल थे। इस कार्यक्रम में विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक और अन्य शिक्षक भी उपस्थित थे। साइकिल मिलने पर छात्रों के बीच खुशी का माहौल था।
Pakur News: महेशपुर, एक संवाददाता। प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय सोहबील में शनिवार को कुल 26 छात्र-छात्राओं के बीच कल्याण विभाग की ओर से दिए जाने वाले साइकिल का वितरण किया गया। 26 छात्र-छात्राओं में 10 छात्र और 16 छात्राएं शामिल थे। इस संबंध में जानकारी लेने पर विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक मो. जमालुद्दीन मंडल ने बताया कि वर्ष 2025-26 के तहत विद्यालय के कक्षा आठ के कुल 26 छात्र-छात्राओं के बीच साइकिल का वितरण किया गया है। साइकिल पाने वाले छात्र-छात्राओं के बीच उत्साह व खुशी का माहौल था। साइकिल वितरण कार्यक्रम के वक्त विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक मो. जमालुद्दीन मंडल, सहायक अध्यापक सौदागर शेख, मो. रोहिद शेख, सहायक आचार्य तबरेज अली भी उपस्थित थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।