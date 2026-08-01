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Pakur News: बिना सहमति के खनन पट्टा प्रक्रिया के खिलाफ डीसी से शिकायत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पाकुड़
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Pakur News: बिना जानकारी के खनन प्रक्रिया चलाए जाने की शिकायत हिरणपुर क्षेत्र के दर्जनों स्थानीय रैयतों वैजवा मरांडी, चूंहा मरांडी, मांझी मुर्मू, हुतार मरांडी, जो

Pakur News: बिना सहमति के खनन पट्टा प्रक्रिया के खिलाफ डीसी से शिकायत

Pakur News: बिना जानकारी के खनन प्रक्रिया चलाए जाने की शिकायत हिरणपुर क्षेत्र के दर्जनों स्थानीय रैयतों वैजवा मरांडी, चूंहा मरांडी, मांझी मुर्मू, हुतार मरांडी, जोहन मरांडी, मिसोल मरांडी, छनारियस मरांडी, बार्का मरांडी, जोगन मरांडी, राम मरांडी व अन्य ने उपायुक्त मेघा भारद्वाज को लिखित शिकायत की है। प्रखंड कार्यालय से पत्र मिलने पर ग्रामीणों को साजिश का पता चला। आरोप है कि मूल रैयतों की अनुपस्थिति में फर्जी हस्ताक्षर व अंगूठे के निशान का उपयोग कर ग्राम सभा की फर्जी कार्यवाही तैयार की गई है। रैयतों ने कानून का हवाला देते हुए कहा कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम एवं खनन नियमों के तहत बिना पारदर्शी ग्राम सभा और स्पष्ट सहमति के पट्टा मंजूर करना गैरकानूनी है।

ग्रामीणों ने खनन लीज प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने और निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस संबंध में जिला खनन पदाधिकारी और हिरणपुर अंचलाधिकारी को भी प्रतिलिपि सौंपी गई है।

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