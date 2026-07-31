Pakur News: ग्राम सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत देवीनगर में हुआ पौधरोपण
Pakur News: प्रखंड के देवीनगर में पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की दिशा में एसबीआई फाउंडेशन के सहयोग से ग्राम सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत पौधारोपण अभियान का आयोजन किया गया। 800 से अधिक पौधे लगाए गए। ग्रामीणों ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेते हुए बोले कि उनकी देखभाल और सुरक्षा का अटूट संकल्प लिया गया है।
Pakur News: प्रखंड के देवीनगर में गुरूवार को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की दिशा में एक शानदार मिसाल कायम की गई। एसबीआई फाउंडेशन के सहयोग से प्रवाह संस्था द्वारा संचालित ग्राम सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत जन वन पौधारोपण अभियान का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।
पौधारोपण की प्रक्रिया
इस विशेष अभियान में ग्राम सेवा टीम के साथ स्थानीय ग्रामीणों और समुदाय के सदस्यों ने पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ भाग लिया। 800 से अधिक पौधों का रोपण किया गया। गांव की धरती को हरा-भरा बनाने के लिए काफी संख्या में पौधे लगाए गए। बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने मिलकर अपनी सहभागिता से इस अभियान को एक जन-आंदोलन बनाया।
पर्यावरण संरक्षण का संकल्प
कार्यक्रम में शामिल ग्रामीणों ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेते हुए कहा कि केवल पौधे लगाए ही नहीं गए, बल्कि सभी प्रतिभागियों ने उनकी नियमित देखभाल और सुरक्षा का भी अटूट संकल्प लिया है। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना गांव के हरित आवरण को मजबूत करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। साथ ही जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना भी है।
भविष्य की योजनाएँ
आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ वातावरण सौंपना हमारा दायित्व है। ग्राम सेवा कार्यक्रम के तहत पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन के लिए भविष्य में भी ऐसी जनभागीदारी आधारित गतिविधियां लगातार आयोजित की जाती रहेंगी। सबों ने मिलकर प्रकृति का संरक्षण करने और अपने गांवों को खुशहाली और हरियाली से समृद्ध बनाने का भी संकल्प लिया।
सामान्य प्रश्न
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