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Pakur News: पाकुड़िया में ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर कमिटी की बैठक आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पाकुड़
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Pakur News: पाकुड़िया, एक संवाददाता। पाकुड़िया में ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर कमिटी की बैठक आयोजित पाकुड़िया में ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर कमिटी की बैठक आयोजित पाकुड़िया में

Pakur News: पाकुड़िया में ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर कमिटी की बैठक आयोजित

Pakur News: प्रखंड मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाकुड़िया में सोमवार को चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. भरत भूषण भगत की अध्यक्षता में ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर कमेटी का गठन किया गया तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की गई। चिकित्सा पदाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं स्वास्थ्यकर्मियों को जनहित में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने, समयबद्ध कार्य निष्पादन तथा सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए। बैठक में गैर-संचारी रोग कार्यक्रम, नियमित स्वास्थ्य सेवाओं, मरीजों की सुविधा तथा विभिन्न विभागीय कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई।

साथ ही कार्यों में समन्वय बढ़ाने और निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने पर विशेष बल दिया गया। बैठक में डॉ. मंजर आलम, डॉ. वसीम रजा, डॉ. अभय श्रॉफ, एनसीडी नोडल सह ब्लॉक अकाउंट मैनेजर प्रभात दास सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित थे।

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