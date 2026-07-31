Pakur News: शहरग्राम में स्वच्छता पखवाड़ा अभियान का किया गया आयोजन
Pakur News: प्रखंड के शहरग्राम पंचायत के शहरग्राम गांव में स्वच्छता पखवाड़ा अभियान का आयोजन किया गया। जल सहिया रूक्मिणी देवी ने ठोस और तरल कचरा प्रबंधन के बारे में जागरूकता फैलायी। इसके अतिरिक्त, जल की गुणवत्ता और फ्लोराइड की समस्या के समाधान पर चर्चा की गई। बैठक में काफी ग्रामीण उपस्थित थे।
Pakur News: प्रखंड के शहरग्राम पंचायत के शहरग्राम गांव में गुरूवार को स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत स्वच्छता पखवाड़ा अभियान का आयोजन किया गया। इसमें जल सहिया रूक्मिणी देवी के द्वारा जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को ठोस कचरा एवं तरल कचरा प्रबंधन को लेकर अलग-अलग तरीकों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। साथ ही जल की गुणवत्ता तथा इस पर आने वाले संकट से निपटने के बारे में भी विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। जल चौपाल में जल सहिया रूक्मिणी देवी ने लोगों को फ्लोराइड की समस्या व उससे जुड़े समाधान के बारे में बताई तथा ग्रामीणों के बीच जल गुणवत्ता पर चर्चा भी की गई।
बैठक में काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।
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