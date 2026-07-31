Pakur News: नव भारत जागृति केंद्र व एसबीआई फाउंडेशन ने चलाया स्वच्छता जागरूकता अभियान
Pakur News: बड़ा सापादाहा गांव में गुरुवार को स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक व्यापक स्वच्छता जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 200 से अधिक ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने भाग लिया, जहां स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ-सफाई के महत्व पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान आवश्यक सामग्री भी वितरित की गई और सफाई कार्य किया गया।
Pakur News: प्रखंड क्षेत्र के बड़ा सापादाहा गांव में नव भारत जागृति केन्द्र एवं एसबीआई फाउंडेशन, मुंबई के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को स्वच्छ भारत मिशन के तहत व्यापक स्वच्छता जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लगभग 200 ग्रामीणों एवं मध्य विद्यालय बड़ा सापादाहा के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान ग्रामीणों एवं विद्यार्थियों को स्वच्छता, व्यक्तिगत साफ-सफाई, हाथ धोने की आदत तथा स्वच्छ वातावरण के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
सामग्री वितरण
विद्यालय को 10 झाड़ू, 10 छोटे डस्टबिन, 04 बड़े डस्टबिन तथा 200 साबुन वितरित किए गए। वहीं किशोरियों को माहवारी स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए आवश्यक स्वच्छता सामग्री भी उपलब्ध कराई गई। अभियान के अंतर्गत गांव में 20 पैकेट ब्लीचिंग पाउडर एवं 15 लीटर फिनाइल का उपयोग कर साफ-सफाई की गई, साथ ही 03 सेप्टिक टैंक और 02 चापाकल प्लेटफॉर्म का निर्माण कराया गया।
स्वास्थ्य परीक्षण
इसके अतिरिक्त विद्यालय के 30 विद्यार्थियों का निःशुल्क ब्लड ग्रुप परीक्षण भी किया गया। कार्यक्रम में डॉ. विकास कुमार, फार्मासिस्ट खालिदा बेगम, लैब टेक्नीशियन छोटू कुमार भंडारी, नर्स पिंकी कुमारी, मोबाइल मेडिकल वाहन चालक सुबोध कुमार मंडल, टीम कोऑर्डिनेटर राजीव रंजन, टीम मैनेजर राजकुमार घोष, विद्यालय के प्रधानाचार्य शिरीती हेम्बरम, सेविका सिलानती मरांडी, सहायिका सवारी टुडू सहित अनेक ग्रामीण एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे।
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