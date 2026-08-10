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Pakur News: झामुमो प्रखंड कार्यालय महेशपुर में धूमधाम से मनाया गया मुख्यमंत्री का जन्मदिन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पाकुड़
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Pakur News: महेशपुर, एक संवाददाता। झामुमो प्रखंड कार्यालय महेशपुर में धूमधाम से मनाया गया मुख्यमंत्री का जन्मदिन झामुमो प्रखंड कार्यालय महेशपुर में धूमधाम से मना

Pakur News: झामुमो प्रखंड कार्यालय महेशपुर में धूमधाम से मनाया गया मुख्यमंत्री का जन्मदिन

Pakur News: झामुमो प्रखंड कार्यालय महेशपुर में सोमवार को अब्दुल अदूद के नेतृत्व में झामुमो कार्यकर्ताओं ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जन्मदिन केक काटकर हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर उपस्थित झामुमो कार्यकर्ताओं ने बारी-बारी से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चित्र पर केक लगाकर उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। सभी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं सुखमय जीवन की कामना करते हुए झारखंड के विकास के लिए उनके लगनशील एवं समर्पित कार्यशैली की सराहना की।मौके पर झामुमो प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल अदूद ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जन-जन की चिंता करने वाले, संवेदनशील एवं कुशल नेतृत्वकर्ता हैं।

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उनके जन्मदिन के अवसर पर हम सभी झामुमो कार्यकर्ता उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु होने की कामना करते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। राज्य की जनता के हित में विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारकर लोगों को उसका लाभ पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है।

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