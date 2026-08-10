Pakur News: झामुमो प्रखंड कार्यालय महेशपुर में धूमधाम से मनाया गया मुख्यमंत्री का जन्मदिन
Pakur News: महेशपुर, एक संवाददाता। झामुमो प्रखंड कार्यालय महेशपुर में धूमधाम से मनाया गया मुख्यमंत्री का जन्मदिन झामुमो प्रखंड कार्यालय महेशपुर में धूमधाम से मना
Pakur News: झामुमो प्रखंड कार्यालय महेशपुर में सोमवार को अब्दुल अदूद के नेतृत्व में झामुमो कार्यकर्ताओं ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जन्मदिन केक काटकर हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर उपस्थित झामुमो कार्यकर्ताओं ने बारी-बारी से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चित्र पर केक लगाकर उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। सभी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं सुखमय जीवन की कामना करते हुए झारखंड के विकास के लिए उनके लगनशील एवं समर्पित कार्यशैली की सराहना की।मौके पर झामुमो प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल अदूद ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जन-जन की चिंता करने वाले, संवेदनशील एवं कुशल नेतृत्वकर्ता हैं।
उनके जन्मदिन के अवसर पर हम सभी झामुमो कार्यकर्ता उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु होने की कामना करते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। राज्य की जनता के हित में विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारकर लोगों को उसका लाभ पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।