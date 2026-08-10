Pakur News: अतिरिक्त वर्ग कक्ष का बरामदा क्षतिग्रस्त, निर्माण पर उठे सवाल

Pakur News: पाकुड़। रविवार को जिले के धनुषपूजा स्थित जिला झामुमो कार्यालय में विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दैरान उपस्थित आदिवासी महिलाएं व पुरूष अपने पारम्परिक वस्त्र में पार्टी कार्यालय पहुंचे व विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिसने आदिवासियों के सभ्यता एवं संस्कृति को नृत्य कला के माध्यम से उजागर किया गया। बताते चलें कि बतौर मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष अजीजुल ईस्लाम, जिला उपाध्यक्ष हाजी समद अली, सांसद प्रतिनिधि सह केंद्रीय सदस्य श्याम यादव ने शामिल होकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वहीं आदिवासी वेश भूषा से सुसज्जित महिला पुरषों ने सभी पदाधिकारीयो का भव्य स्वागत किया।

काफी संख्या में उपस्थित आदिवासी महिला व पुरुष कार्यकर्ताओ को झामुमो जिला अध्यक्ष अजीजुल ईस्लाम ने संबोधित करते हुए कहा की आज पूरे विश्व में आदिवासी दिवस की धूम है। जिसका जीता जागता उदाहरण पाकुड़ में भी देखने को मिल रहा है आज बड़ी संख्या में आदिवासी महिला व पुरूष कार्यकर्ताओ की उपस्थिति से यह अंदाजा लगाया जा सकता है की झामुमो के लिए आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा की यह दुनियाभर में रहने वाले आदिवासी समुदाय के लोगों की संस्कृति,भाषा और अस्तित्व को बचाने के दृष्टिकोण से मानया जाने वाला दिवस है, जिसे 09 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिसको झामुमो एक बड़े पर्व के रूप में मानती आई है। जो भारत के लिए गौरवान्वित करने वाला पल है। चूंकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सर्वप्रथम उद्देश्य है आदिवासी समाज सहित पिछड़ों को मुख्य धारा में लाकर ही झारखंड के विकास की रूप रेखा तय की जा सकती है। हालाकि इसके लिए झारखंड सरकार लगातार कार्य कर रही है। परंतु षड्यंत्रकारी अपनी आदतों से बाज़ नहीं आते वह बस सरकार को बदनाम करके अपनी रोटी सेकना चाहते है। और राज्य को लगातार पीछे धकलेने में लगे है। जो राज्य की जनता भी समझ रही है। मौके पर जिला उपाध्यक्ष हाजी समद अली, जिला उपाध्यक्ष पीटर मरांडी, जिला सचिव माईकिल मुर्मू, सांसद प्रतिनिधि सह केंद्रीय सदस्य श्याम यादव, युवा जिलाध्यक्ष सुनील टुडू, महिला जिलाध्यक्ष जोसेफिना हेम्ब्रम, पूर्व जिला सचिव सुलेमान बास्की, अन्य झामुमो कार्यकर्ताओं सहित काफी संख्या में महिला व पुरूष कार्यकर्ता उपस्थित थे।