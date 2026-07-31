Pakur News: संत रविदास की जयंती पर भाजपा ने जलाए समरसता के दीप

Pakur News: संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने दीप प्रज्वलन कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने संत रविदास के आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प लिया और सामाजिक समरसता को मजबूत बनाने की प्रेरणा ली।

Pakur News: संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के पावन अवसर पर भारतीय जनता पार्टी पाकुड़ द्वारा समरसता संकल्प अभियान के अंतर्गत श्री गुरु रविदास महाराज समरसता दीप अभियान के तहत राजापाड़ा स्थित माँ नित्य काली मंदिर परिसर में दीप प्रज्वलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य मीरा प्रवीण सिंह ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मातृशक्ति एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने दीप प्रज्वलित कर संत रविदास के आदर्शों को आत्मसात करने तथा सामाजिक समरसता को मजबूत बनाने का संकल्प लिया।

कार्यक्रम का उद्देश्य कार्यक्रम की संयोजक पार्वती पासवान ने अपने संबोधन में कहा कि संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज का संपूर्ण जीवन सामाजिक समरसता, समानता, सेवा और मानव कल्याण के लिए समर्पित रहा। उन्होंने अपने विचारों और कर्मों से समाज को जाति, वर्ग एवं भेदभाव जैसी संकीर्णताओं से ऊपर उठकर प्रेम, भाईचारे और एकात्मता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आज के समय में संत रविदास के विचार और भी अधिक प्रासंगिक हैं। उनके आदर्शों को अपनाकर ही समरस, सशक्त और विकसित समाज का निर्माण संभव है तथा यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

भाजपा का साझा संकल्प इस अवसर पर कार्यक्रम प्रभारी मीरा प्रवीण सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर चलने तथा सामाजिक समरसता को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समरसता दीप अभियान का उद्देश्य समाज में प्रेम, सौहार्द, समानता और राष्ट्रीय एकता की भावना को सुदृढ़ करना है। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने समाज में सद्भाव, भाईचारा और समरसता बनाए रखने का सामूहिक संकल्प लिया। कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता अनुग्रहित प्रसाद साह, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य दुर्गा मरांडी, जिला महामंत्री रूपेश भगत, जिला उपाध्यक्ष हिसाबी राय, वार्ड पार्षद निभा देवी, प्राची चौधरी, मीना देवी, पंकज साह, सुशील साहा,पिंटू हाजरा, सुमित रविदास, संतोष राय,बापन सरकार,सोनु स्वर्णकार सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं स्थानीय श्रद्धालु उपस्थित रहे।