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Pakur News: गोदाम का ताला तोड़कर चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पाकुड़
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Pakur News: हिरणपुर में नामोटोला स्थित मुकेश भगत के कोल्ड्रिंक गोदाम में चोरी की घटना हुई। चोरों ने ताला तोड़कर गोदाम का सामान चुराया, जिसमें 15 हजार रुपए नकद और अन्य सामान शामिल हैं। पुलिस ने घटना का सत्यापन शुरू कर दिया है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

गोदाम का ताला तोड़कर चोरी
गोदाम का ताला तोड़कर चोरी

Pakur News: हिरणपुर। थाना क्षेत्र के नामोटोला स्थित मुकेश भगत के कोल्ड्रिंक गोदाम में चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। घटना की जानकारी मंगलवार 04 अगस्त की सुबह उस समय हुई, जब दुकान के स्टाफ ने गोदाम खोला। उसने तुरंत मालिक को सूचना दी। अंदर जाने पर मुख्य दरवाजे के बाद दूसरे गेट का ताला टूटा हुआ मिला। जांच करने पर गोदाम में रखे करीब 15 हजार रुपए नकद, पीतल के बर्तन तथा सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर सहित अन्य सामान गायब मिला। बताया गया कि 02 अगस्त की रात के बाद से गोदाम नहीं खोला गया था। इसी दौरान चोरों ने गोदाम को निशाना बनाया।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने गोदाम का निरीक्षण करने के साथ ही ठीक बगल के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को भी खंगालना शुरू कर दिया है। पुलिस को उम्मीद है कि सीसीटीवी फुटेज से चोरों के संबंध में महत्वपूर्ण सुराग मिल सकता है। फिलहाल पुलिस चोरी की घटना की जांच कर रही है और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है।

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