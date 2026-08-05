Pakur News: महेशपुर भाजपा मंडल की मासिक बैठक संपन्न
Pakur News: महेशपुर में भाजपा महेशपुर मंडल की मासिक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष राहुल मिश्रा ने की। संगठन की मजबूती, आगामी कार्यक्रमों और बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ाने पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को बूथों पर सुनने की रणनीति पर भी विचार-विमर्श किया गया। सभी कार्यकर्ताओं ने संगठन को सशक्त बनाने का संकल्प लिया।
Pakur News: महेशपुर, एक संवाददाता। भारतीय जनता पार्टी महेशपुर मंडल की मासिक बैठक महेशपुर धर्मशाला में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष राहुल मिश्रा ने की। बैठक में संगठन की मजबूती, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तथा बूथ स्तर पर संगठन को और अधिक सशक्त बनाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। विशेष रूप से प्रत्येक बूथ पर बूथ समिति के विस्तार एवं सक्रियता बढ़ाने पर जोर दिया गया।बैठक के दौरान प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को प्रत्येक बूथ एवं शक्ति केंद्र पर अधिकाधिक लोगों के साथ सुनने एवं जनभागीदारी सुनिश्चित करने की रणनीति पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।
मंडल अध्यक्ष राहुल मिश्रा ने सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से संगठन द्वारा दिए गए दायित्वों का ईमानदारी एवं सक्रियता के साथ निर्वहन करने तथा प्रत्येक बूथ को मजबूत बनाने का आह्वान किया। बैठक में उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने संगठन को बूथ स्तर तक सशक्त बनाने तथा आगामी कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए पूर्ण समर्पण के साथ कार्य करने का संकल्प लिया। बैठक में मंडल प्रभारी जोनास टुडू, मंडल महामंत्री दिलीप कर्मकार, मंडल उपाध्यक्ष मनोज सिंह, शंकर भगत, रंजिता रजक, मंडल मंत्री मदन पहाड़िया, तापस मंडल, अंजन घोष, सौरव तिवारी, साधन घोष, गोपाल भगत, राजेन मरांडी, मंत्री बेसरा, अशोक रविदास, सरवन ठाकुर, विष्णु सिंह, आशीष भगत, संजय कुमार, अजय कांति सहित कई अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।
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