Pakur News: भाजपा के नए प्रदेश कार्यसमिति सदस्यों का हुआ स्वागत

Pakur News: भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश कार्यसमिति के नव मनोनीत सदस्यों के सम्मान में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। सदस्यों को बधाई दी गई और भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने विश्वास व्यक्त किया कि ये सदस्य संगठन को नई ऊर्जा देंगे और पार्टी को और सशक्त बनाएंगे।

Pakur News: भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश कार्यसमिति के नव मनोनीत सदस्यों के सम्मान में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा एक भव्य स्वागत एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश कार्यसमिति के नव मनोनीत सदस्य संजीव कुमार भगत, मीरा प्रवीण सिंह तथा दुर्गा मरांडी को उनके मनोनयन पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी गईं।

नव मनोनीत सदस्यों का स्वागत इस अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह में प्रदेश कार्यसमिति सदस्य मीरा प्रवीण सिंह एवं दुर्गा मरांडी का भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर तथा अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत किया। भाजपा के जिला महामंत्री रूपेश कुमार भगत एवं निभा देवी ने कहा कि यह मनोनयन न केवल संबंधित नेताओं के लंबे संगठनात्मक योगदान का सम्मान है, बल्कि इससे जिले सहित पूरे प्रदेश में संगठन को नई ऊर्जा और मजबूती मिलेगी।

नव मनोनीत सदस्य की भूमिका उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नव मनोनीत सदस्य अपने अनुभव, समर्पण एवं संगठनात्मक क्षमता के बल पर पार्टी को और अधिक सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कार्यक्रम के अंत में नव मनोनीत प्रदेश कार्यसमिति सदस्यों ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी तथा भाजपा जिला अध्यक्ष सरिता मुर्मू के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन ने उन पर जो विश्वास जताया है, उस पर वे पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ खरा उतरने का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर अनुग्राहित प्रसाद साह, हिसाबी राय, पार्वती देवी, प्राची चौधरी, मीना देवी, पंकज साह, सुशील साहा सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे।