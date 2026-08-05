Pakur News: छात्र-छात्राओं के बीच किया गया साइकिल का वितरण
Pakur News: प्रखंड के मध्य विद्यालय डोमनाबांध में 13 छात्र-छात्राओं के बीच साइकिल का वितरण किया गया। कल्याण विभाग की इस पहल से छात्रों में खासकर छात्राओं में उत्साह बढ़ा। साइकिल मिलने से स्कूल आने-जाने में उन्हें सुविधा मिली है।
Pakur News: प्रखंड के मध्य विद्यालय डोमनाबांध में प्रभारी प्रधानाध्यापक मो़ नजरूल हक की उपस्थिति में कक्षा आठ के कुल 13 छात्र-छात्राओं के बीच कल्याण विभाग की ओर से दी जाने वाली साइकिल का वितरण किया गया। साइकिल प्राप्त करने के बाद छात्र, विशेष कर छात्राओं में उत्साह का माहौल दिखा। छात्र-छात्राओं के अनुसार अब विद्यालय आने जाने में साइकिल मिल जाने से सुविधा हो गई है।
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