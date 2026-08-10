Pakur News: हिंदुस्तान असर: सड़क की जर्जर स्थिति का बीडीओ ने अभियंताओं के साथ मिलकर किया निरीक्षण
Pakur News: महेशपुर, एक संवाददाता। हिंदुस्तान असर: सड़क की जर्जर स्थिति का बीडीओ ने अभियंताओं के साथ मिलकर किया निरीक्षण हिंदुस्तान असर: सड़क की जर्जर स्थिति का
Pakur News: प्रखंड मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों के सड़कों की जर्जर स्थिति को लेकर आपके लोकप्रिय अखबार हिंदुस्तान में विगत 06 अगस्त को, प्रखंड मुख्यालय की मस्जिद रोड की स्थिति जर्जर, आवागमन में होती है परेशानी तथा प्रखंड मुख्यालय के अन्य जगहों की सड़कों की जर्जर स्थिति को लेकर छपी खबर को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए बीडीओ डॉ़ सिद्धार्थ शंकर यादव ने सहायक अभियंता उत्तम कुमार वैद्य, कनीय अभियंता सुजीत मंडल, रंजीत मंडल के साथ भ्रमण कर सड़क की जर्जर स्थिति का निरीक्षण किया। साथ ही अभियंताओं के साथ विचार-विमर्श करते हुए वर्तमान जर्जर स्थिति में सुधार लाने के लिए उपायुक्त पाकुड़ को यथाशीघ्र संज्ञान में देने की बात कही।
अधिकारियों द्वारा सड़कों की जर्जर स्थिति का अवलोकन किए जाने से संबंधित क्षेत्र के ग्रामीणों ने हिंदुस्तान अखबार के प्रति आभार प्रकट किया।
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