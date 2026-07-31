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Pakur News: 322 विद्यार्थियों के बीच मुफ्त साइकिल का बीडीओ ने किया वितरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पाकुड़
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Pakur News: प्रखंड क्षेत्र के मॉडल 2 विद्यालय, पाडेरकोला परिसर में प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रमोद गुप्ता की मौजूदगी में छात्र-छात्राओं के बीच मुफ्त साइकिल वितरण

Pakur News: 322 विद्यार्थियों के बीच मुफ्त साइकिल का बीडीओ ने किया वितरण

Pakur News: प्रखंड क्षेत्र के मॉडल 2 विद्यालय, पाडेरकोला परिसर में प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रमोद गुप्ता की मौजूदगी में छात्र-छात्राओं के बीच मुफ्त साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बीडीओ प्रमोद गुप्ता ने खुद अपने हाथों से विद्यार्थियों को साइकिल सौंपी। कार्यक्रम में कुल 322 विद्यार्थियों के बीच साइकिलों का वितरण किया गया, जिसमें 166 छात्राएं और 156 छात्र शामिल हैं। नई साइकिल पाते ही बच्चों के चेहरे खिल उठे। ​प्रखंड क्षेत्र के लिए साइकिलों की कुल मांग 680 है, जिसके एवज में अब तक कुल 462 फिटेड (पूरी तरह तैयार) साइकिलें प्राप्त हुई हैं। इनमें से प्रथम चरण में 322 विद्यार्थियों को वितरण किया गया है।

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बीडीओ प्रमोद गुप्ता ने कहा कि दूर-दराज के गांवों से आने वाले छात्र-छात्राओं के लिए यह साइकिल काफी मददगार साबित होगी। इससे न सिर्फ उनके आने-जाने में समय की बचत होगी, बल्कि स्कूल में उनकी उपस्थिति भी बढ़ेगी। मौके पर विद्यालय के शिक्षक व कर्मचारी मौजूद थे।

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