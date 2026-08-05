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Pakur News: पाकुड़िया में विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पाकुड़
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Pakur News: विश्व स्तनपान सप्ताह के अंतर्गत पकुड़िया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डॉ. भरत भूषण भगत ने जन्म के तुरंत बाद स्तनपान के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि छह महीने तक मां का दूध पिलाने से शिशु को कई बीमारियों से बचाया जा सकता है।

Pakur News: पाकुड़िया में विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

Pakur News: पाकुड़िया, एक संवाददाता। विश्व स्तनपान सप्ताह के अंतर्गत मंगलवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पकुड़िया में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. भरत भूषण भगत की अध्यक्षता में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

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कार्यक्रम का उद्देश्य

कार्यक्रम में एएनएम, जीएनएम, सीएचओ, सहिया एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मियों को जन्म के एक घंटे के भीतर नवजात को स्तनपान कराने तथा छह माह तक केवल मां का दूध पिलाने के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। डॉ. भरत भूषण भगत ने कहा कि जन्म के तुरंत बाद कराया गया स्तनपान शिशु के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इससे कई बीमारियों से बचाव में मदद मिलती है। उन्होंने बताया कि छह माह तक केवल स्तनपान कराने से शिशु में डायरिया, संक्रमण एवं अन्य बीमारियों का खतरा कम होता है।

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विशेषज्ञों की राय

चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. मंजर आलम ने कहा कि मां का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार है, इसलिए सभी माताओं को छह माह तक शिशु को केवल स्तनपान कराना चाहिए। पीरामल फाउंडेशन के प्रोग्राम लीडर दुर्गेश दुबे एवं सीनियर प्रोग्राम लीडर अम्लान त्रिवेदी ने विश्व स्तनपान सप्ताह के दौरान समुदाय स्तर पर की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर जागरूकता स्लोगन, जागरूकता श्रृंखला एवं शपथ ग्रहण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर मृत्युंजय कुमार, एमओ डॉ. वसीम रजा, डॉ. मंजर आलम, एनसीडी नोडल सह ब्लॉक अकाउंट मैनेजर प्रभात दास, पीरामल फाउंडेशन के प्रोग्राम लीडर दुर्गेश दुबे, एसपीएल अम्लान त्रिवेदी सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अन्य कर्मचारी उपस्थित थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

स्तनपान के लिए सर्वोत्तम समय क्या है?
जन्म के एक घंटे के भीतर नवजात को स्तनपान कराना बेहद महत्वपूर्ण है।
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