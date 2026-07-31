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Pakur News: पत्थर चिप्स लदा हाइवा जब्त, डीएमओ को सीओ ने लिखा पत्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पाकुड़
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Pakur News: अंचलाधिकारी मनोज कुमार ने रात में बिना माइनिंग चालान के पत्थर चिप्स लदे एक हाइवा को जब्त किया। चालक द्वारा दिन का चालान प्रस्तुत किया गया, जबकि वाहन रात्रि में परिवहन किया जा रहा था। यह कार्रवाई संदिग्ध गतिविधियों के चलते की गई है। जिला खनन पदाधिकारी को आगे की कार्रवाई के लिए पत्र भेजा गया है।

Pakur News: पत्थर चिप्स लदा हाइवा जब्त, डीएमओ को सीओ ने लिखा पत्र

Pakur News: अंचलाधिकारी मनोज कुमार ने बुधवार रात पत्थर चिप्स लदे एक हाइवा को जब्त किया है। जानकारी के अनुसार रात्रि जांच के दौरान हाइवा संख्या जेएच 04/ एए/ 9800 को रोकने का प्रयास किया गया। लेकिन चालक वाहन को रानीपुर चेकपोस्ट के आगे तक ले गया। इसके बाद सीओ ने वाहन को आगे जाकर जब्त कर लिया। जांच के दौरान वाहन चालक से माइनिंग चालान की मांग की गई। चालक द्वारा प्रस्तुत चालान सुबह का पाया गया। जबकि पत्थर चिप्स लदे वाहन का परिवहन रात्रि में हो रहा था। जिसे संदिग्ध मानते हुए वाहन को सीओ ने जब्त कर लिया। सीओ ने बताया कि मामले में आगे की कार्रवाई के लिए जिला खनन पदाधिकारी को पत्र भेजा गया है।

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सूत्रों के अनुसार क्षेत्र में इन दिनों तथाकथित पासिंग गिरोह के सक्रिय होने की चर्चा है। आशंका जताई जा रही है कि कुछ वाहन दिन में प्राप्त चालान के आधार पर रात के समय दूसरे और तीसरे ट्रिप में भी पत्थर चिप्स का परिवहन कर रहे हैं। बहरहाल उक्त कार्रवाई से हड़कंप है।फोटो संख्या-11- बिना माइनिंग चालान के चिप्स लदे हाइवा को सीओ ने किया जब्त

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