Pakur News: पत्थर चिप्स लदा हाइवा जब्त, डीएमओ को सीओ ने लिखा पत्र

Pakur News: अंचलाधिकारी मनोज कुमार ने बुधवार रात पत्थर चिप्स लदे एक हाइवा को जब्त किया है। जानकारी के अनुसार रात्रि जांच के दौरान हाइवा संख्या जेएच 04/ एए/ 9800 को रोकने का प्रयास किया गया। लेकिन चालक वाहन को रानीपुर चेकपोस्ट के आगे तक ले गया। इसके बाद सीओ ने वाहन को आगे जाकर जब्त कर लिया। जांच के दौरान वाहन चालक से माइनिंग चालान की मांग की गई। चालक द्वारा प्रस्तुत चालान सुबह का पाया गया। जबकि पत्थर चिप्स लदे वाहन का परिवहन रात्रि में हो रहा था। जिसे संदिग्ध मानते हुए वाहन को सीओ ने जब्त कर लिया। सीओ ने बताया कि मामले में आगे की कार्रवाई के लिए जिला खनन पदाधिकारी को पत्र भेजा गया है।