Pakur News: छेड़खानी व धोखाधड़ी कर पैसा हड़प लेने का फरार आरोपित गिरफ्तार
Pakur News: महेशपुर के आमलागाछी गांव में एक विवाहिता महिला के साथ छेड़खानी और धोखाधड़ी के आरोपी लखन पहाड़िया को पुलिस ने गिरफ्तार किया। महिला ने 24 जनवरी 2026 को थाना में मामला दर्ज कराया था। आरोपी फरार था और बोरियों में छुपा हुआ मिला। उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
Pakur News: महेशपुर, एक संवाददाता। थाना क्षेत्र के आमलागाछी गांव में मजदूरी का उधार रूपया मांगने पर एक विवाहिता महिला के साथ छेड़खानी करने एवं धोखाधड़ी कर पैसा हड़प लेने के नामजद आरोपित आमलागाछी गांव के लखन पहाड़िया को शुक्रवार रात को थाना प्रभारी रवि शर्मा ने छापेमारी कर उसके रिश्तेदार के घर साहिबगंज जिले के बोरियों से गिरफ्तार कर लिया। नामजद आरोपित के खिलाफ वादिनी विमली पहाड़ीन ने बीते 24 जनवरी 2026 को महेशपुर थाना में मामला दर्ज करवाई थी। मामला दर्ज होने के बाद से वह फरार चल रहा था। महेशपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि वह अपने रिश्तेदार के यहां बोरियों में छुपा हुआ है।
इसके बाद थाना प्रभारी रवि शर्मा ने शुक्रवार रात को पुलिस बल के साथ छापेमारी कर उसके रिश्तेदार के वहां से उसे गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को आरोपित का स्वास्थ्य परीक्षण करा कर पुलिस अभिरक्षा में न्यायिक हिरासत में पाकुड़ भेज दिया गया।
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