Pakur News: एआईएमआईएम के नए जिला अध्यक्ष का स्वागत
Pakur News: एआईएमआईएम जिला कमेटी ने गांधी चौक पार्टी कार्यालय में नए जिला अध्यक्ष मो. शमसाद आलम का सम्मान समारोह आयोजित किया। प्रदेश महासचिव मो. नसीम अंसारी ने संगठन की मजबूती पर जोर देते हुए कार्यकर्ताओं से एकजुटता का आह्वान किया। शमसाद आलम ने सेवा और संगठन को प्राथमिकता देने का वादा किया।
Pakur News: एआईएमआईएम जिला कमेटी ने गांधी चौक स्थित पार्टी कार्यालय में नवनियुक्त जिला अध्यक्ष मो. शमसाद आलम के सम्मान में स्वागत एवं अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर एआईएमआईएम के प्रदेश महासचिव मो. नसीम अंसारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती ही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर बूथ स्तर तक संगठन का विस्तार करने, सदस्यता अभियान को गति देने तथा जनता के अधिकारों और समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर संघर्ष करने का आह्वान किया। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष मो. शमसाद आलम का फूल-माला पहनाकर एवं अंगवस्त्र भेंट कर भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया गया।
जिला अध्यक्ष मो. शमसाद ने कहा कि वे संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं के सम्मान तथा जनता की सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे और जिला के प्रत्येक प्रखंड, पंचायत एवं बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत बनाने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। मौके पर मिथलेश कुमार ठाकुर, रफीक अहमद, साईबर रहमान, नासिर हुसैन, याफ़ोस अली, मो. महाफिजुर रहमान, अहमदुल्लाह, मुशर्रफ हुसैन, अनवर अलम, मकबूल शेख, सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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