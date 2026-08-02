Pakur News: जेएसएससी परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग

Pakur News: महेशपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता की मांग को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। परिषद ने सरकार से अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की अपील की। उन्होंने विद्यार्थियों के हितों की रक्षा एवं परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर जोर दिया।

Pakur News: महेशपुर, एक संवाददाता। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पाकुड़ जिला द्वारा रविवार को प्रखंड मुख्यालय स्थित आदिवासी कल्याण छात्रावास परिसर में जेपीएससी एवं जेएसएससी से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं विद्यार्थियों के हितों की रक्षा की मांग को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को परिषद के जिला संयोजक सन्नी तिवारी ने संबोधित किया। इस अवसर पर महेशपुर नगर अध्यक्ष सरोज पांडे एवं जिला जनजातीय प्रमुख जॉन मरांडी भी उपस्थित रहे तथा पत्रकारों को संबोधित किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जिला संयोजक सन्नी तिवारी ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सदैव विद्यार्थियों के अधिकार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था तथा राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करती रही है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से जेपीएससी एवं जेएसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर विभिन्न प्रकार की गंभीर शिकायतें, अनियमितताओं तथा कथित पेपर लीक एवं भ्रष्टाचार से संबंधित चर्चाओं ने लाखों प्रतियोगी विद्यार्थियों के मन में परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं।

प्रेस वार्ता का आयोजन उन्होंने कहा कि एक सामान्य परिवार का विद्यार्थी वर्षों तक कठिन परिश्रम कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है। ऐसे में यदि परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लगता है तो सबसे अधिक नुकसान मेहनती एवं ईमानदार अभ्यर्थियों का होता है। परिषद का उद्देश्य किसी व्यक्ति अथवा संस्था विशेष का विरोध करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के हितों की रक्षा एवं परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

सरकार से मांग प्रेस वार्ता के दौरान परिषद ने सरकार एवं संबंधित एजेंसियों से मांग की है कि परीक्षा से जुड़ी सभी शिकायतों एवं अनियमितताओं की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच कराई जाए। यदि किसी स्तर पर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को तकनीकी रूप से और अधिक सुरक्षित, पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनाया जाए, ताकि मेहनती विद्यार्थियों के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ न हो।

विद्यार्थियों के अधिकार महेशपुर नगर अध्यक्ष सरोज पांडे ने अपने संबोधन में कहा कि ईमानदार एवं पारदर्शी परीक्षाएं प्रत्येक विद्यार्थी का अधिकार हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं का विश्वास बनाए रखना सरकार एवं संबंधित संस्थाओं की सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि कहीं भी अनियमितता हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों को कठोर दंड दिया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

ग्रामीण युवाओं की अपेक्षाएँ जिला जनजातीय प्रमुख जॉन मरांडी ने कहा कि ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों के अनेक युवा सीमित संसाधनों के बावजूद कठिन परिश्रम कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। ऐसे विद्यार्थियों का विश्वास बनाए रखने के लिए परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी एवं विश्वसनीय होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि दोषियों पर कठोर कार्रवाई तथा ईमानदार अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा हर परिस्थिति में सुनिश्चित की जानी चाहिए।

प्रेस वार्ता में पत्रकारों के प्रश्न प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों द्वारा पूछे गए विभिन्न प्रश्नों का उत्तर देते हुए परिषद के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किसी सरकार या व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार, अनियमितता एवं अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठा रही है। परिषद की प्रमुख मांग निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कठोर कार्रवाई तथा पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि निष्पक्ष जांच में कोई अनियमितता नहीं पाई जाती है तो इससे भी विद्यार्थियों का विश्वास और अधिक मजबूत होगा। परिषद का उद्देश्य केवल सत्य को सामने लाना और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करना है।

अंत में परिषद ने मीडिया जगत से अपील की कि इस विषय को केवल समाचार के रूप में नहीं, बल्कि लाखों युवाओं एवं प्रतियोगी विद्यार्थियों की भावनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में समाज के समक्ष प्रस्तुत करें। परिषद ने विश्वास व्यक्त किया कि निष्पक्ष पत्रकारिता विद्यार्थियों की आवाज़ को और अधिक मजबूती प्रदान करेगी।