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Pakur News: तालाब की साफ-सफाई को लेकर एबीवीपी नगर इकाई ने मुखिया को सौंपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पाकुड़
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Pakur News: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् पाकुड़िया नगर इकाई ने पुराने तालाब की सफाई के लिए ग्राम पंचायत को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में गंदगी हटाने और सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की गई थी। प्रशासन ने एक घंटे में कार्य प्रारंभ कर दिया, जिससे स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल बना।

Pakur News: तालाब की साफ-सफाई को लेकर एबीवीपी नगर इकाई ने मुखिया को सौंपा ज्ञापन

Pakur News: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् पाकुड़िया नगर इकाई द्वारा ऐतिहासिक राम-सीता मंदिर (मठिया) परिसर स्थित प्राचीन तालाब की साफ-सफाई एवं संरक्षण को लेकर ग्राम पंचायत पाकुड़िया के मुखिया को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में तालाब में फैली गंदगी, कूड़ा-कचरा हटाने, नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा तालाब में कचरा फेंकने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। परिषद् की पहल पर पंचायत प्रशासन ने संवेदनशीलता दिखाते हुए ज्ञापन सौंपे जाने के मात्र एक घंटे के भीतर ही तालाब की साफ-सफाई का कार्य प्रारंभ कर दिया। प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई से स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। एबीवीपी नगर इकाई ने ग्राम पंचायत के मुखिया एवं पंचायत प्रशासन का आभार व्यक्त किया।

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