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Pakur News: अमड़ापाड़ा में कलश वंदन यात्रा का हुआ जोरदार स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पाकुड़
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Pakur News: संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज के 650वें जयंती वर्ष के तहत कलश वंदन यात्रा अमड़ापाड़ा पहुंची। पूजा-अर्चना में भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। यह यात्रा समाज में सुख-समृद्धि और सामाजिक समरसता फैलाने का उद्देश्य रखती है। यात्रा राज्य के सभी जिलों में आयोजित की जा रही है।

अमड़ापाड़ा में कलश वंदन यात्रा का हुआ जोरदार स्वागत
अमड़ापाड़ा में कलश वंदन यात्रा का हुआ जोरदार स्वागत

Pakur News: संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज के 650 वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित समरसता संकल्प अभियान के तहत बुधवार को कलश वंदन यात्रा अमड़ापाड़ा पहुंची। गुरु रविदास जी की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर (वाराणसी) की पावन माटी युक्त कलश के अमड़ापाड़ा स्थित शिवालय पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों द्वारा पूरे विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना की गई। ​पूजा-अर्चना के दौरान भाजपाइयों और श्रद्धालुओं ने क्षेत्र में सुख-समृद्धि तथा सामाजिक समरसता की कामना की। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष सरिता मुर्मू, दुर्गा मरांडी, प्रखंड अध्यक्ष आशीष हेम्ब्रम, जिला उपाध्यक्ष सुनील पहाड़िया, श्याम भगत उर्फ राजा, सुनील मंडल, अजीत भगत, राजा भगत, संतोष जायसवाल और जयशंकर भगत समेत सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।​बताया

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गया कि यह पवित्र कलश वंदन यात्रा सावन महीने के दौरान राज्य के सभी जिलों, प्रखंडों और कस्बों में भ्रमण कर रही है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य सभी शिवालयों में पूजा-अर्चना के साथ-साथ समाज में सामाजिक समरसता, शांति और भाईचारे का संदेश फैलाना है।

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