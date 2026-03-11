पाकुड़ और सैथिया के बीच चौथी रेललाइन को मंजूरी, किन इलाकों को होगा फायदा

Hindustan Hindi News
Mar 11, 2026 07:14 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, पाकुड़
पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में पश्चिम बंगाल और झारखंड के रेल बुनियादी ढांचे को मजबूती देने वाले दो महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में पश्चिम बंगाल और झारखंड के रेल बुनियादी ढांचे को मजबूती देने वाले दो महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई है। कैबिनेट ने सैंथिया-पाकुड़ चौथी लाइन तथा संतरागाछी-खड़गपुर चौथी लाइन को मंजूरी दी है।

इन परियोजनाओं से भारतीय रेल नेटवर्क में लगभग 192 किलोमीटर की अतिरिक्त लाइन जुड़ेगी, जिससे न केवल यात्रियों का सफर आसान होगा बल्कि माल ढुलाई की क्षमता में भी वृद्धि होगी। इस परियोजनाओं की अनुमानित लागत 4474 करोड़ रुपये है।

कोयला और पत्थर परिवहन के रीढ़ की हड्डी

फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि परियोजनाओं में दो रणनीतिक रेलखंड शामिल हैं। सैंथिया-पाकुड़ चौथी लाइन का यह खंड बंगाल-झारखंड के बीच कोयला और पत्थर परिवहन के लिए रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। वहीं संतरागाछी-खड़गपुर चौथी लाइन का खंड दक्षिण-पूर्व रेलवे के इस व्यस्ततम रूट पर बनने से ट्रेनों की लेटलतीफी कम होगी। ये परियोजनाएं दोनों राज्यों के पांच जिलों को कवर करेंगी। और इन्हें वित्त वर्ष 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि पीएम गतिशक्ति के तहत 1.47 करोड़ आबादी को सीधा लाभ होगा। इन परियोजनाओं की रूपरेखा पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत तैयार की गई है।

5652 गांवों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी

इस विस्तार से क्षेत्र के लगभग 5652 गांवों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। वहीं, रेल क्षमता बढ़ने से पश्चिम बंगाल और झारखंड के कई प्रमुख पर्यटन व तीर्थस्थलों के लिए आवागमन की सुविधाएं सुधरेंगी। इनसे तारापीठ और नंदिकेश्वरी शक्ति पीठ, बोलपुर और शांतिनिकेतन सांस्कृतिक केंद्र और भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य, धाड़िका वन क्षेत्र और रामेश्वर कुंड प्राकृतिक स्थल कनेक्ट होंगे। इन लाइनों के निर्माण से रेलवे की ढुलाई क्षमता में वार्षिक 3.1 करोड़ टन की वृद्धि का अनुमान है।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के बदनावर-टिमरवानी खंड के 4 लेन को मंजूरी

इसके अलावा मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात देते हुए दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के बदनावर-टिमरवानी खंड को चार लेन की मंजूरी दी है। सीसीईए ने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़े बदनावर-पेटलावद-थांदला-टिमरवानी खंड को चार लेन में तब्दील करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। 3839.42 करोड़ की लागत वाली यह परियोजना सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर आधारित होगी। इस 80.45 किलोमीटर लंबे गलियारे के विकास से उज्जैन और टिमरवानी इंटरचेंज के बीच सीधी और निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी।

वर्तमान में बदनावर-टिमरवानी खंड महज 5.5 मीटर चौड़ा है, जिससे वाहनों की औसत गति 20 से 50 किमी प्रति घंटा तक ही सीमित रहती है। चार लेन बनने के बाद इस रूट पर यात्रा के समय में लगभग एक घंटे की बचत होगी। निर्माण कार्य 24 महीने (2 वर्ष) के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह मार्ग गुजरात और महाराष्ट्र से उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों के लिए सबसे छोटा रास्ता साबित होगा।

