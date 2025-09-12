Hindi Newsझारखंड न्यूज़pakur loot of many lakhs lapto and bikes also looted
पाकुड़ में बड़ी लूट, CSP संचालक से लाखों रुपए छीने; बाइक और लैपटॉप भी साथ ले गए
झारखंड के पाकुड़ में लुटेरों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के सिंगारसी पंचायत अंतर्गत पकलो गांव में स्थित SBI के सीएसपी संचालक रंजीत भगत के साथ लूट हुई है।
Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, पाकुड़Fri, 12 Sep 2025 12:05 PM
झारखंड के पाकुड़ में लुटेरों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के सिंगारसी पंचायत अंतर्गत पकलो गांव में स्थित एसबीआई के सीएसपी संचालक रंजीत भगत के साथ लूट हुई है। यहां के अमड़ापाड़ा से पकलो गांव जाने के दौरान बोका मोड़ के पास हथियारबंद अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। इस घटना में अपराधियों ने सीएसपी संचालक से लाखों की लूट की है।
इस मामले की जानकारी देते हुए बताया गया कि दो बाइक पर सवार हो कर आए अपराधियों ने सीएसपी संचालक के लैपटॉप, कैश के साथ बाइक भी अपने साथ ले गए। सूचना के अनुसार घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के दसगोड़ा की ओर भागे हैं। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस टीम कारवाई में जुट गई है। लिट्टीपाड़ा पुलिस भी अलग अलग ठिकानों पर अभियान में जुटी है।
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।