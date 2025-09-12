पाकुड़ में बड़ी लूट, CSP संचालक से लाखों रुपए छीने; बाइक और लैपटॉप भी साथ ले गए

झारखंड के पाकुड़ में लुटेरों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के सिंगारसी पंचायत अंतर्गत पकलो गांव में स्थित एसबीआई के सीएसपी संचालक रंजीत भगत के साथ लूट हुई है। यहां के अमड़ापाड़ा से पकलो गांव जाने के दौरान बोका मोड़ के पास हथियारबंद अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। इस घटना में अपराधियों ने सीएसपी संचालक से लाखों की लूट की है।

इस मामले की जानकारी देते हुए बताया गया कि दो बाइक पर सवार हो कर आए अपराधियों ने सीएसपी संचालक के लैपटॉप, कैश के साथ बाइक भी अपने साथ ले गए। सूचना के अनुसार घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के दसगोड़ा की ओर भागे हैं। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस टीम कारवाई में जुट गई है। लिट्टीपाड़ा पुलिस भी अलग अलग ठिकानों पर अभियान में जुटी है।