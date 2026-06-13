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सीसीएल की जमीन पर बसे 3123 परिवारों के लिए खुशखबरी! अब मिलेगा पक्का घर

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, गिरिडीह
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गिरिडीह में सीसीएल की जमीन पर रह रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। यहां के 3123 परिवारों को अब पक्का घर दिया जाएगा। इसके लिए प्रयास शुरू हो गए हैं।

सीसीएल की जमीन पर बसे 3123 परिवारों के लिए खुशखबरी! अब मिलेगा पक्का घर

गिरिडीह में सीसीएल की भूमि पर खपरैल अथवा कच्चे मकान में रह रहे ऐसे 3123 परिवारों को भी अब सरकार से पक्का घर मिल पाएगा। ऐसी कोशिशों में स्वयं झारखंड के नगर विकास एवं आवास मंत्री सह गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू लगे हैं। आइए जानते हैं कि इन परिवारों को कब तक पक्का घर मिल जाएगा।

नगर मंत्री की निरंतर तत्परता को देख इधर गिरिडीह नगर निगम भी कच्चे मकान में रह रहे ऐसे परिवारों की तलाश कर सत्यापन में जुट गई है। निगम के उपनगर प्रशासक प्रशांत कुमार लायक ने कहा कि सीसीएल की भूमि पर कच्चे घर में रह रहे परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना से पक्का घर दिलाने की कोशिश हो रही है। इसके लिए सत्यापन किया जा रहा है। इसके लिए शहर के अंदर जहां भी सीसीएल की भूमि है, उन वार्डों में शिविर लगाकर सत्यापन कार्य जारी है। 3123 परिवारों की सूची बन गई है।

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सम्बंधित वार्ड पार्षद करेंगे सत्यापित: मंत्री

नगर मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि सीसीएल की भूमि पर रहनेवालों को पक्का घर दिलाने या इस योजना का लाभ दिलाने के लिए झारखंड सरकार लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन जमीन पर मालिकाना हक को लेकर तकनीकी पेंच के कारण यह प्रक्रिया आसान नहीं है। लिहाजा इसकी भूमि पर रहनेवालों को भू-स्वामित्व कागजात दिखाना है, जो सीसीएल नहीं देती है। ऐसे में जो 70 वर्षों से भूमि पर एक ही जगह रह रहे हैं, उसका प्रमाण-पत्र सम्बंधित वार्ड पार्षद देंगे।

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चूंकि पहले निगम बोर्ड का गठन नहीं हुआ था, इसलिए इस प्रक्रिया में पेंच फंसा था। अब चूंकि निगम चुनाव होने के बाद वार्डों को पार्षद मिल गए हैं, ऐसे में सम्बंधित वार्ड पार्षदों की जिम्मेवारी है कि ऐसे परिवार, जो सीसीएल की भूमि पर वर्षों से रह रहे हैं उनका सत्यापन करें। कहा कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद हाई-लेवल मॉनिटरिंग कमेटी में प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके बाद केन्द्र को भेजकर प्रस्ताव लागू कराने और ऐसे पीड़ितों को पक्का आवास दिलाने का रास्ता साफ होगा। कहा कि इस फैसले से गिरिडीह ही नहीं, अन्य जिले में भी जहां सीसीएल की भूमि है और वहां के गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना से पक्का आवास नहीं मिल रहा है, उसका मार्ग प्रशस्त होगा।

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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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