सीसीएल की जमीन पर बसे 3123 परिवारों के लिए खुशखबरी! अब मिलेगा पक्का घर
गिरिडीह में सीसीएल की जमीन पर रह रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। यहां के 3123 परिवारों को अब पक्का घर दिया जाएगा। इसके लिए प्रयास शुरू हो गए हैं।
गिरिडीह में सीसीएल की भूमि पर खपरैल अथवा कच्चे मकान में रह रहे ऐसे 3123 परिवारों को भी अब सरकार से पक्का घर मिल पाएगा। ऐसी कोशिशों में स्वयं झारखंड के नगर विकास एवं आवास मंत्री सह गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू लगे हैं। आइए जानते हैं कि इन परिवारों को कब तक पक्का घर मिल जाएगा।
नगर मंत्री की निरंतर तत्परता को देख इधर गिरिडीह नगर निगम भी कच्चे मकान में रह रहे ऐसे परिवारों की तलाश कर सत्यापन में जुट गई है। निगम के उपनगर प्रशासक प्रशांत कुमार लायक ने कहा कि सीसीएल की भूमि पर कच्चे घर में रह रहे परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना से पक्का घर दिलाने की कोशिश हो रही है। इसके लिए सत्यापन किया जा रहा है। इसके लिए शहर के अंदर जहां भी सीसीएल की भूमि है, उन वार्डों में शिविर लगाकर सत्यापन कार्य जारी है। 3123 परिवारों की सूची बन गई है।
सम्बंधित वार्ड पार्षद करेंगे सत्यापित: मंत्री
नगर मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि सीसीएल की भूमि पर रहनेवालों को पक्का घर दिलाने या इस योजना का लाभ दिलाने के लिए झारखंड सरकार लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन जमीन पर मालिकाना हक को लेकर तकनीकी पेंच के कारण यह प्रक्रिया आसान नहीं है। लिहाजा इसकी भूमि पर रहनेवालों को भू-स्वामित्व कागजात दिखाना है, जो सीसीएल नहीं देती है। ऐसे में जो 70 वर्षों से भूमि पर एक ही जगह रह रहे हैं, उसका प्रमाण-पत्र सम्बंधित वार्ड पार्षद देंगे।
चूंकि पहले निगम बोर्ड का गठन नहीं हुआ था, इसलिए इस प्रक्रिया में पेंच फंसा था। अब चूंकि निगम चुनाव होने के बाद वार्डों को पार्षद मिल गए हैं, ऐसे में सम्बंधित वार्ड पार्षदों की जिम्मेवारी है कि ऐसे परिवार, जो सीसीएल की भूमि पर वर्षों से रह रहे हैं उनका सत्यापन करें। कहा कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद हाई-लेवल मॉनिटरिंग कमेटी में प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके बाद केन्द्र को भेजकर प्रस्ताव लागू कराने और ऐसे पीड़ितों को पक्का आवास दिलाने का रास्ता साफ होगा। कहा कि इस फैसले से गिरिडीह ही नहीं, अन्य जिले में भी जहां सीसीएल की भूमि है और वहां के गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना से पक्का आवास नहीं मिल रहा है, उसका मार्ग प्रशस्त होगा।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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