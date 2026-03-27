बाबा वैद्यनाथ मंदिर के दानपात्र में मिली पाकिस्तानी करेंसी, मचा हड़कंप
बाबा वैद्यनाथ मंदिर प्रांगण स्थित 18 दानपात्रों से पहली बार पाकिस्तानी करेंसी मिली है। दानपात्रों से मिली पाकिस्तानी करेंसी की संख्या 100 है। 25 मार्च को मंदिर प्रांगण के सभी 18 दानपात्रों में जमा दान राशि की गिनती के क्रम में 100 पाकिस्तानी करेंसी भी मिली है।
बाबा वैद्यनाथ मंदिर प्रांगण स्थित 18 दानपात्रों से पहली बार पाकिस्तानी करेंसी मिली है। दानपात्रों से मिली पाकिस्तानी करेंसी की संख्या 100 है। 25 मार्च (बुधवार) को मंदिर प्रांगण के सभी 18 दानपात्रों में जमा दान राशि की गिनती के क्रम में 100 पाकिस्तानी करेंसी भी मिली है। वहीं दानपात्रों से दान दिए गए 20 यूरो, 11 डॉलर और नेपाली नकद 9280 प्राप्त हुए हैं। बाबा मंदिर प्रशासन की देखरेख में खोले गए दानपात्रों में कुल 32 लाख 14 हजार 245 रुपए दान स्वरूप प्राप्त हुए हैं। दानपात्रों की गिनती के बाद सबसे अधिक चर्चा पहली बार पाकिस्तनी करेंसी मिलने को लेकर हो रही है।
डॉलर, यूरो, नेपाली नकद पहले भी दान के रूप में बाबा मंदिर को प्राप्त होते रहे हैं। बाबा मंदिर को दान में पाकिस्तानी करेंसी मिलने के बाद हिन्दुस्तान की उस खबर की भी चर्चा हो रही है, जिसमें कुछ दिनों पहले गाजियाबाद के कौशांबी से बिहार के नौशाद अली समेत तीन संदिग्धों के पकड़े जाने की जानकारी थी। इस खबर के अनुसार तीनों संदिग्धों से पूछताछ में पता चला था कि नौशाद को बाबा वैद्यनाथ मंदिर का वीडियो और जीपीएस लोकेशन जुटाने का टास्क दिया गया था। इससे यह आशंका जताई जा रही है कि बाबा वैद्यनाथ मंदिर भी आतांकियों के निशाने पर है।
इन देशों की भी निकली करेंसी
इस मामले में देवघर के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि बाबा मंदिर के दानपात्रों को बाबा मंदिर प्रशासनिक भवन में कड़ी सुरक्षा के बीच खोला गया था। बाबा वैद्यनाथ मंदिर को दान में 32 लाख 14 हजार 245 रुपए मिले हैं। इनमें पाकिस्तानी करेंसी के अलावा डॉलर, यूरो और नेपानी रुपया भी मिले हैं।
क्या बोले निशिकांत दुबे
इस मामले पर बात करते हुए गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि बाबा मंदिर के दानपात्र से पाकिस्तानी करेंसी मिलना चिंता का विषय है। पहले हुई रेकी की घटनाएं भी बताती हैं कि बाबा मंदिर की सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। पिछले सात वर्षों में बाबा मंदिर प्रबंधन समिति की एक भी बैठक नहीं हुई है। मंदिर की सुरक्षा केवल बाबा वैद्यनाथ के भरोसे है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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