दुबई में रची गई थी साजिश, आरोपी का पाकिस्तान से कनेक्शन; रांची RSS कार्यालय हमले पर बड़ा खुलासा

रांची के आरएसएस कार्यालय पर हमला मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। मिली जानकारी के अनुसार, हमले की साजिश दुबई में रची गई थी और तीनों आरोपियों में से एक का कनेक्शन पाकिस्तानी हैंडलर शाहबाज भट्टी के साथ है।

रांची के निवारणपुर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रांतीय दफ्तर पर मंगलवार की रात पेट्रोल बम से हमला मामले की जांच में कई अहम जानकारी मिली है। पुलिस दो हमलावरों समेत तीन को गिरफ्तार कर चुकी है। इन संदिग्धों में सैफ अंसारी, अमन अंसारी व सायम सुजान शामिल हैं। रांची पुलिस की जांच में आये तथ्यों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। शुरुआती जांच में पता चला है कि हमले की साजिश दुबई में रची गई। एक आरोपी के पाकिस्तानी कनेक्शन की बात भी सामने आ रही है।

शाहबाज भट्टी को भेजा था हमले का वीडियो जांच में यह बात सामने आई है कि गिरफ्तार आरोपियों में से एक ने संघ दफ्तर पर पेट्रोल बम फेंका और दूसरे ने उसका वीडियो बनाकर पाक में बैठे हैंडलर शाहबाज आलम उर्फ भट्टी को भेजा। रांची पुलिस ने माना कि इसके अंतरराष्ट्रीय मॉडयूल से जुड़े होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। रांची एसएसपी राकेश रंजन ने बताया कि एटीएस हर बिंदु पर जांच कर रही है।

दुबई में मैकेनिक था सैफ पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार तीनों आरोपियों में से एक सैफ अंसारी पहले दुबई में एसी मैकेनिक था। दुबई में रहने के दौरान ही वह देशविरोधी तत्वों के संपर्क में आया। जांच में यह बात सामने आई है कि दुबई में सैफ की मुलाकात वहां के राणा हुसैन उर्फ राणा जी और पाकिस्तान के शाहबाज आलम उर्फ भट्टी से हुई थी। दुबई में ही इन हैंडलर्स ने आरोपी का ब्रेनवॉश किया और उसे टास्क देकर भारत भेजा था। इसके बाद तीनों संदिग्धों ने मंगलवार की रात रांची स्थित आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला किया।

स्थानीय बाजार से खरीदा सामान पूछताछ में स्थानीय स्तर पर की गई तैयारियों को लेकर कई खुलासे हुए हैं। दुबई से निर्देश मिलने के बाद, तीनों आरोपियों ने रांची आकर हमले की तैयारी शुरू कर दी। पेट्रोल बम बनाने के लिए आवश्यक सामग्री- कांच की बोतलें, पेट्रोल और बम बांधने व आग लगाने के लिए इस्तेमाल होने वाली लट्टू की रस्सी रांची में ही स्थानीय बाजार से खरीदी। इसके बाद आरोपियों ने खुद पेट्रोल बम (मोलोटोव कॉकटेल) तैयार किया और योजना के मुताबिक निवारणपुर स्थित आरएसएस कार्यालय पर फेंक कर फरार हो गए।

गिरफ्तार एक आरोपी ने की थी रेकी रांची पुलिस के अनुसार गिरफ्तार तीन में से एक संदिग्ध ने आरएसएस कार्यालय में घटना अंजाम देने से पहले रेकी की थी। वह रांची का ही रहने वाला है। उसने रेकी करने के बाद पूरी जानकारी लोहरदगा निवासी दो अन्य संदिग्धों को दी थी। इसके बाद संदिग्धों ने घटना को अंजाम दिया।