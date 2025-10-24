पाकिस्तान से झारखंड लाया जा रहा हथियार, BJP अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कर दी ये मांग

संक्षेप: भारतीय जनता पार्टी (BJP) की झारखंड इकाई के प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राज्य और देश के अन्य हिस्सों में कुख्यात अपराधियों द्वारा पाकिस्तान से हथियारों के आयात की उच्च स्तरीय जांच का आदेश देने का आग्रह किया है।

भारतीय जनता पार्टी (BJP) की झारखंड इकाई के प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राज्य और देश के अन्य हिस्सों में कुख्यात अपराधियों द्वारा पाकिस्तान से हथियारों के आयात की उच्च स्तरीय जांच का आदेश देने का आग्रह किया। पुलिस ने बुधवार को रांची में एक महिला समेत पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया और उनके पास से पाकिस्तान निर्मित तीन पिस्तौल जब्त की गईं।

मरांडी ने एक बयान में कहा कि ये हथियार पंजाब के मोगा के रास्ते भारत लाए जा रहे हैं और रांची तथा देश के कई हिस्सों में व्यापारियों को धमकाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यह एक खुफिया विफलता है। पुलिस अधीक्षक (नगर) पारस राणा ने बुधवार को बताया था कि गिरफ्तार बदमाशों ने खुलासा किया है कि हथियार और गोला-बारूद पाकिस्तान से ड्रोन के ज़रिए पंजाब के रास्ते लाए जा रहे। राणा ने कहा था, "वे इन हथियारों का इस्तेमाल रांची समेत देश भर के व्यापारियों में दहशत फैलाने और उनसे जबरन वसूली करने के लिए कर रहे थे।