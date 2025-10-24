Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़pakistan arm supply in jharkhand bjp chief babulal marandi investigation demand
पाकिस्तान से झारखंड लाया जा रहा हथियार, BJP अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कर दी ये मांग

पाकिस्तान से झारखंड लाया जा रहा हथियार, BJP अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कर दी ये मांग

संक्षेप: भारतीय जनता पार्टी (BJP) की झारखंड इकाई के प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राज्य और देश के अन्य हिस्सों में कुख्यात अपराधियों द्वारा पाकिस्तान से हथियारों के आयात की उच्च स्तरीय जांच का आदेश देने का आग्रह किया है।

Fri, 24 Oct 2025 09:57 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on

भारतीय जनता पार्टी (BJP) की झारखंड इकाई के प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राज्य और देश के अन्य हिस्सों में कुख्यात अपराधियों द्वारा पाकिस्तान से हथियारों के आयात की उच्च स्तरीय जांच का आदेश देने का आग्रह किया। पुलिस ने बुधवार को रांची में एक महिला समेत पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया और उनके पास से पाकिस्तान निर्मित तीन पिस्तौल जब्त की गईं।

मरांडी ने एक बयान में कहा कि ये हथियार पंजाब के मोगा के रास्ते भारत लाए जा रहे हैं और रांची तथा देश के कई हिस्सों में व्यापारियों को धमकाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यह एक खुफिया विफलता है। पुलिस अधीक्षक (नगर) पारस राणा ने बुधवार को बताया था कि गिरफ्तार बदमाशों ने खुलासा किया है कि हथियार और गोला-बारूद पाकिस्तान से ड्रोन के ज़रिए पंजाब के रास्ते लाए जा रहे। राणा ने कहा था, "वे इन हथियारों का इस्तेमाल रांची समेत देश भर के व्यापारियों में दहशत फैलाने और उनसे जबरन वसूली करने के लिए कर रहे थे।

मरांडी ने कहा कि राज्य भर का व्यापारी समुदाय "व्यापक जबरन वसूली और धमकी" से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि धनबाद में खुलेआम रंगदारी मांगी जा रही है। बोकारो, जमशेदपुर, रांची और अन्य शहरों में व्यापारी भय और असुरक्षा के माहौल में जी रहे हैं। कई व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठानों से संपर्क नंबर हटाने पड़े हैं, जबकि कई ने धमकियों के कारण अपना कारोबार बंद कर दिया है और राज्य से पलायन कर गए हैं।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।