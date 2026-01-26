Hindustan Hindi News
padma bhushan award for shibu soren jharkhand cm hemant soren thanks center
शिबू सोरेन को पद्म भूषण मिलने पर हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार का जताया आभार, एक और चाह

शिबू सोरेन को पद्म भूषण मिलने पर हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार का जताया आभार, एक और चाह

संक्षेप:

गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने रविवार को पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान मिला है। हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार का आभार जताया।

Jan 26, 2026 08:16 am IST
गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने रविवार को पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान मिला है। दिशोम गुरु को यह सम्मान लोक कल्याण के क्षेत्र में उनके अच्छे कार्यों के लिए मिला है। शिबू सोरेन के बेटे और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस सम्मान के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार का आभार जताते हुए शिबू सोरेन के योगदान को याद किया और साथ ही उनके लिए 'भारत रत्न' की चाह की ओर भी इशारा कर दिया। मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा, ‘हम सबके प्रिय सम्माननीय गुरुजी शिबू सोरेन जी को पद्म भूषण सम्मान की घोषणा के लिए झारखंड की समस्त जनता की ओर से केंद्र सरकार को हार्दिक आभार और धन्यवाद देता हूं। गुरुजी का जीवन राजनीतिक सीमाओं से कहीं परे, अनंत तक जाता है। उनका जीवन समता, समावेशी और सामाजिक न्याय, अस्मिता, आदिवासी पहचान, शिक्षा, महिला सशक्तीकरण, शोषितों के हक के लिए किए गए विराट संघर्ष का साक्षी रहा है। देश के आदिवासी समाज के बीच, भारत मां के सच्चे सपूत, स्व बाबा दिशोम गुरु शिबू सोरेन भारत रत्न थे, हैं और हमेशा रहेंगे।’

झामुमो ने की भारत रत्न की मांग

सत्तासीन झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के महासचिव विनोद पांडेय ने गुरुजी को पद्म भूषण सम्मान देने के भारत सरकार के निर्णय का स्वागत किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि गुरुजी को भारत रत्न देने की मांग जारी रहेगी। उल्लेखनीय है कि अलग झारखंड राज्य के लिए जीवनभर संघर्ष करने वाले झामुमो के नेता रहे दिशोम गुरु शिबू सोरेन को झारखंड विधानसभा से भी भारतरत्न देने की मांग की गई है। बीते साल मानसून सत्र में 28 अगस्त को सदन से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा गया है। परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने सदन में प्रस्ताव रखते हुए कहा था कि गुरुजी के संघर्ष से न सिर्फ नया राज्य अस्तित्व में आया, बल्कि झारखंडी अस्मिता को राष्ट्रीय पहचान भी मिली। अब उनकी विरासत को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देने की जरूरत है। वहीं, संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा था कि अब तक किसी आदिवासी नेता को भारत रत्न नहीं मिला, गुरुजी इसके हकदार हैं। इसके बाद स्पीकर रबींद्रनाथ महतो की मौजूदगी में प्रस्ताव पारित हो गया था।

शिबू सोरेन को सम्मान से लोग कहते हैं गुरुजी और दिशोम गुरु

अलग झारखंड राज्य के निर्माता शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को रामगढ़ के नेमरा गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा रामगढ़ में ही हुई थी। शिबू सोरेन चार दशकों तक झारखंड में जल, जंगल और जमीन के लिए संघर्ष करते रहे। समाजसेवी, आंदोलनकारी, विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री के रूप उनकी भूमिका याद की जाती रहेगी। गुरुजी तीन बार 2005, 2008 और 2009 में झारखंड के मुख्यमंत्री बने। दिशोम गुरु शिबू सोरेन दुमका से 8 बार सांसद बने, राज्यसभा सदस्य और केंद्र में तीन बार मंत्री रहे। 81 साल की उम्र में 4 अगस्त 2025 में उनका निधन हो गया। जव शिबू सोरेन 13 साल के थे, तब उनके पिता सोबरन सोरेन की ह्त्या कर दी गई थी। इस घटना ने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने महाजनों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। ग्रामीणों को जागरुक किया। आंदोलन काफी प्रभावी रहा। महाजनों से ग्रामीणों को जमीन दिलाने में वे काफी हद तक सफल रहे। नशा मुक्ति, शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान उल्लेनीय है। लोग उन्हें सम्मान से गुरुजी और दिशोम गुरु कहने लगे।

