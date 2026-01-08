झारखंड में खौफनाक वारदात! खूंटी में पड़हा राजा को गोलियों से भून डाला; बंद का आह्वान

संक्षेप: झारखंड के खूंटी में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां पड़हा राजा की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जांच की जा रही है।

झारखंड के खूंटी जिले में खौफनाक घटना सामने आई है। खूंटी थाना क्षेत्र के नामकुम-जमुआदाग रोड पर स्थित तालाब के पास अज्ञात अपराधियों ने एदेल संगा पड़हा राजा (आदिवासियों के 22 गांवों के प्रमुख) सोमा मुंडा की बुधवार देर शाम अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी।

इस घटना के विरोध में आक्रोशित लोगों ने गुरुवार को खूंटी बंद का आह्वान किया है। सोमा मुंडा अबुआ झारखंड पार्टी के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी थे। वे 2024 में खूंटी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ चुके थे। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस अपराधियों की तलाश में सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। मामले की जांच करने के बाद गोली आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी।

बाइक ओवरटेक कर बरसा दीं गोलियां इस घटना की जानकारी देते हुए स्थानीय लोगों ने बताया कि सोमा मुंडा अपनी पत्नी अमृता तिर्की के साथ बाइक से खूंटी आए थे। शाम में काम निपटाकर वे हुटार के चलागी स्थित अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान जमुआदाग स्थित तालाब के पास दो अज्ञात अपराधियों ने उनकी बाइक को ओवरटेक कर उनपर दो गोलियां चलाईं। एक गोली सोमा के सीने में लगी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल होकर गिर गए। गोलीबारी के बाद उनकी पत्नी मुश्किल से खूंटी थाना पहुंची और पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही प्रशिक्षु डीएसपी रामप्रवेश कुमार के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची। वहां से घायल सोमा मुंडा को तत्काल सदर अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस मामले की जांच की जा रही है।