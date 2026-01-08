Hindustan Hindi News
झारखंड में खौफनाक वारदात! खूंटी में पड़हा राजा को गोलियों से भून डाला; बंद का आह्वान

झारखंड में खौफनाक वारदात! खूंटी में पड़हा राजा को गोलियों से भून डाला; बंद का आह्वान

संक्षेप:

झारखंड के खूंटी में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां पड़हा राजा की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जांच की जा रही है।

Jan 08, 2026 07:16 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, खूंटी
झारखंड के खूंटी जिले में खौफनाक घटना सामने आई है। खूंटी थाना क्षेत्र के नामकुम-जमुआदाग रोड पर स्थित तालाब के पास अज्ञात अपराधियों ने एदेल संगा पड़हा राजा (आदिवासियों के 22 गांवों के प्रमुख) सोमा मुंडा की बुधवार देर शाम अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी।

इस घटना के विरोध में आक्रोशित लोगों ने गुरुवार को खूंटी बंद का आह्वान किया है। सोमा मुंडा अबुआ झारखंड पार्टी के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी थे। वे 2024 में खूंटी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ चुके थे। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस अपराधियों की तलाश में सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। मामले की जांच करने के बाद गोली आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी।

बाइक ओवरटेक कर बरसा दीं गोलियां

इस घटना की जानकारी देते हुए स्थानीय लोगों ने बताया कि सोमा मुंडा अपनी पत्नी अमृता तिर्की के साथ बाइक से खूंटी आए थे। शाम में काम निपटाकर वे हुटार के चलागी स्थित अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान जमुआदाग स्थित तालाब के पास दो अज्ञात अपराधियों ने उनकी बाइक को ओवरटेक कर उनपर दो गोलियां चलाईं। एक गोली सोमा के सीने में लगी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल होकर गिर गए। गोलीबारी के बाद उनकी पत्नी मुश्किल से खूंटी थाना पहुंची और पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही प्रशिक्षु डीएसपी रामप्रवेश कुमार के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची। वहां से घायल सोमा मुंडा को तत्काल सदर अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस मामले की जांच की जा रही है।

इस घटना के बारे में एसडीपीओ वरुण रजक कहा कि घटना के बाद पुलिस छानबीन में जुट गई है। पिपराटोली, जमुआदाग सहित विभिन्न चौक-चौराहों पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही हमलावरों की पहचान कर उन्हें दबोचा जाएगा। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News
