धान के पैसे 48 घंटे तो दूर 5 दिन में भी नहीं मिल रहे, झारखंड में किसान परेशान

झारखंड में बनाए गए अधिकांश अधिप्राप्ति केंद्रों पर 15 दिसंबर से धान की खरीद शुरू है। शुरुआती पांच दिन 15 से 19 दिसंबर के बीच लगभग 2.58 लाख क्विंटल धान की खरीद की गई। इसके एवज में लगभग 63.16 करोड़ का भुगतान किसानों को किया जाना चाहिए था, लेकिन आजतक महज लगभग 35 करोड़ का ही भुगतान किया जा सका है। इतना ही नहीं, किसानों ने विभाग के 48 घंटे में एकमुश्त भुगतान के दावे पर भरोसा करके अधिप्राप्ति केंद्रों पर अपना धान तो दे दिया, लेकिन पांच दिनों बाद भी कई जगहों पर किसानों को भुगतान नहीं किया गया।

हजारीबाग जिले के केरेडारी प्रखंड के किसान रूपेश कुमार ने 21 दिसंबर को नजदीक के बेंगबरी पैक्स में 42 क्विंटल और डेगन महतो ने 80 क्विंटल धान बेचा था। आज पांच दिन हो गए, लेकिन उन्हें फूटी कौड़ी नहीं मिली है। उसी प्रकार बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के छोटकी पन्नू गांव के योगेंद्र महतो ने 27 क्विंटल, नीता कुमारी ने 15 क्विंटल धान वारीडारी पैक्स, गोमिया में बीते शनिवार को ही बेचा था। उन्हीं के साथ उनके गांव के जालेश्वर महतो, दिलीप महतो, शहदेव महतो, सिकंदर महतो और मुंशी महतो समेत अन्य अपना धान उसी पैक्स में दिया था, लेकिन आज तक इनमें से किसी को भुगतान नहीं मिला। ये तो महज बानगी है, राज्य में ऐसे किसानों की संख्या हजारों में है, जिन्होंने विभाग के 48 घंटे में एकमुश्त भुगतान के दावे पर भरोसा करके धान तो दे दिया, लेकिन अब पूर्व की भांति भुगतान को लेकर चिंतित हैं।

मजबूरी में लोकल व्यापारी को बेचना पड़ता है झारखंड किसान महासभा के अध्यक्ष राजू कुमार महतो कहते हैं कि धान नवंबर में ही तैयार हो जाता है। सरकार इसकी खरीद आधा दिसंबर बीतने पर शुरू करती है। ऐसे में किसानों के पास धान रखने की जगह नहीं होती। इस वजह से मजबूरन लोकल व्यापारी को धान बेचना पड़ता है। हजारीबाग के किसान मीनू महतो ने बताया कि उन्होंने नवंबर के तीसरे हफ्ते में ही 220 क्विंटल धान व्यापारी को 1900 रुपए क्विंटल के हिसाब से बेच दिया। हाथोंहाथ भुगतान भी मिल गया।

सरकार को बेचने पर पैसे के लिए इंतजार करना पड़ता है, कब भुगतान होगा, इसका पता भी नहीं चलता। उन्होंने बताया कि कई पैक्स वाले ही कम कीमत में धान खरीद कर रख लिए हैं, अब वह फर्जी किसानों के नाम पर सरकार को बेच देंगे।

अबतक कुल धान खरीद का महज 23% भुगतान विभाग के आंकड़ों की बात करें तो सूबे के 10,458 किसानों से अबतक लगभग 6,16,562.92 क्विंटल धान खरीदे गए हैं। इसके एवज में एकमुश्त करीब 151 करोड़, 5 लाख, 79154 रुपए का भुगतान होना है। जबकि, विभाग के द्वारा अब तक महज लगभग 34 करोड़, 92 लाख यानी कुल भुगतान का महज 23 प्रतिशत ही भुगतान किया गया है।

किसानों को परेशानी होगी तो शीघ्र होगा निदान : मंत्री खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य में धान की अधिप्राप्ति बढ़िया है। पलामू में कुछ नेताओं के द्वारा धान बेचने की रिपोर्ट मिली है। कहीं भी किसानों को परेशानी आती है तो जानकारी मिलने पर त्वरित निदान किया जाएगा, भुगतान किया जाएगा। हम खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं।