ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट; आदिवासी नेता 'जयपाल सिंह मुंडा' की अनसुनी कहानी

जिस तरह दलितों के उत्थान के लिए डॉ भीमराव अंबेडकर के योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। उसी तरह देश के आदिवासियों के उत्थान में जयपाल सिंह मुंडा का अहम योगदान रहा है। उन्हें भी कभी नहीं भुलाया जा सकता है।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, रांचीThu, 9 Oct 2025 06:42 PM
जयपाल सिंह मुंडा, जिन्हें आदिवासियों का 'मरंग गोमके' कहा जाता है। यानी आदिवासियों के सर्वोच्च नेता। ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई की, देश को हॉकी का पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलाया, संविधान सभा से लेकर संसद तक आदिवासियों की आवाज को बुलंद किया। ‘झारखंड गाथा’ की इस कड़ी में जानिए जयपाल सिंह मुंडा के जीवन और आदिवासियों के लिए किए गए योगदान की अनसुनी कहानी।

ऑक्सफोर्ड जाना रहा टर्निंग प्वाइंट

साल 1903 में खूंटी के टकरा पाहनटोली में जन्में जयपाल सिंह मुंडा पढ़ाई-लिखाई में काफी तेज थे। रांची के सेंट पॉल हाई स्कूल से पढ़ाई करने के बाद हायर स्टडी के लिए इंग्लैंड चले गए थे। 1920 में कैंटरबरी के आगस्टाइन कॉलेज में प्रवेश मिला। इसके बाद साल 1922 में ऑक्सफोर्ड में। ऑक्सफोर्ड जाना उनके जीवन का टर्निंग प्वाइंट रहा।

भारत को दिलाया ओलंपिक गोल्ड मेडल

जयपाल सिंह जितना पढ़ने-लिखने में होशियार थे, उतनी ही रुचि खेलने-कूदने में लगाते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि ऑक्सफोर्ड जाते ही बिम्बल्डन हॉकी क्लब और ऑक्सफोर्ड शायर हॉकी एसोसिएशन के सदस्य बन गए। यहां से उनका हॉकी के प्रति प्यार और बढ़ा। उन्होंने लगातार खेलना जारी रखा। उनके नेतृत्व में भारत की हॉकी टीम ने पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल साल 1928 में एम्स्टरडम में जीता था।

इंडियन सिविल सर्विस पास करके छोड़ी नौकरी

मुंडा खेल में जितने अव्वल थे, उससे कहीं ज्यादा पढ़ने-लिखने में तेज थे। उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस(ICS) की परीक्षा भी पास की थी। ICS परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय आदिवासी थे। हालांकि जयपाल सिंह ने नस्लभेद का विरोध करते हुए अपना प्रिय खेल हॉकी और स्वाभिमान के लिए ICS की प्रतिष्ठित नौकरी को छोड़ दिया था।

चुनाव जीतकर पहुंचे सविंधान सभा

जयपाल सिंह मुंडा एक कुशल वक्ता थे। उनमें संगठनकर्ता, राजनीतिज्ञ, पत्रकार, संपादक, लेखक, शिक्षाविद, समाज सुधारक और प्रशासक जैसे गुण मौजूद थे। उन्हें अपनी मातृभाषा मुंडारी के अलावा कई भाषाओं की अच्छी समझ थी। इनमें अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, हिन्दी और नागपुरी भाषा शामिल थी। इसी समझ और वाकपटुता के चलते 1946 में खूंटी ग्रामीण क्षेत्र से चुनाव जीतकर संविधान सभा के सदस्य बने।

जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासी महासभा को राजनीतिक रूप देते हुए झारखंड पार्टी का गठन किया था। इस पार्टी के माध्यम से उन्होंने आदिवासियों की राजनीतिक भागीदारी की शुरूआत की थी। 1947 में जब अल्पसंख्यक और वंचितों के अधिकारी की पहली रिपोर्ट प्रकाशित की गई, तो उसमें सिर्फ दलितों के लिए विशेष प्रवाधान शामिल थे।

संविधान सभा में गरजते हुए दी नसीहत

जयपाल सिंह ने इसका विरोध करके आपत्ति जताई और आदिवासियों के हकों की वकालत की। उन्होंने संविधान सभा में तीखे स्वर में नसीहत देते हुए कहा- "आप लोग हम आदिवासियों को लोकतंत्र नहीं सिखा सकते हैं। बल्कि आपको समानता और सह अस्तित्व का पाठ आदिवासियों से सीखना होगा।"

जयपाल सिंह के हस्तक्षेप के बाद संविधान सभा ने उपेक्षित आदिवासी समुदाय के 400 समूहों को विधायिका और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया। लेकिन वे यह नहीं चाहते थे कि इसके लिए आदिवासियों को उनकी आदिवासी पहचान से पृथक कर अनुसूचित जनजाति बना दिया जाए।

हम आदिवासियों को सिर्फ आदिवासी कहा जाए

संविधान सभा में इसका विरोध करते हुए उन्होंने कहा- “महोदय, मैं उन लाखों अज्ञात लोगों की तरफ से बोलने के लिए खड़ा हूं, जो आजादी के अनजान लड़ाके हैं, जो भारत के मूल निवासी हैं, जिनको बैकबर्ड ट्राइब्स, क्रिमिनल ट्राइब्स और न जाने क्या क्या कहा जाता है। हम आदिवासी लोगों में जाति व्यवस्था है ही नहीं, तो फिर हमें अनुसूचित जनजाति शब्द क्यों दिया गया? हम आदिवासियों को सिर्फ आदिवासी कहा जाए।”

जिस तरह दलितों के उत्थान के लिए डॉ भीमराव अंबेडकर के योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। उसी तरह देश के आदिवासियों के उत्थान में जयपाल सिंह मुंडा का अहम योगदान रहा है। उन्हें भी कभी नहीं भुलाया जा सकता है।