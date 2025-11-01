टाटानगर रेल क्षेत्र में तोड़े जाएंगे 300 से ज्यादा मकान, नोटिस मिलने से मकान मालिकों में हड़कंप
संक्षेप: झारखंड के टाटानगर रेल क्षेत्र में 300 से ज्यादा मकान तोड़े जाएंगे। रेलवे ने इन मकान मालिकों को नोटिस जारी किया है। मकान तोड़ने का काम नवंबर के अंतिम सप्ताह में शुरू होने की उम्मीद है। लोगों द्वारा खुद जमीन से अवैध कब्जा नहीं हटाने पर कच्चे पक्के मकानों को बुलडोजर से तोड़ दिया जाएगा।
झारखंड के टाटानगर रेल क्षेत्र में सोलर प्लांट लगाने का काम जल्द शुरू होगा। इसके लिए लाइन किनारे 550 मीटर (आधा किमी) जमीन जरूरी है। सोलर प्लांट लगने से रेलवे को बिजली के खर्चे में बचत होगी। जानकार बताते हैं कि दक्षिण-पूर्व रेलवे जोन के चक्रधरपुर समेत अन्य मंडलों में 339 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न करने की योजना है, लेकिन सोलर प्लांट के लिए चिह्नित जगह पर अवैध रूप से मकान बने हैं।
इससे रेलवे इंजीनियरिंग विभाग जमीन से अवैध कब्जा हटाने में जुटा है। लोको क्रॉसिंग से सलगाझुड़ी केबिन तक मछुआ पाड़ा व हरिजन बस्ती में ढाई-तीन सौ लोगों को नोटिस देकर जमीन खाली करने का आदेश दिया गया है, ताकि सोलर प्लांट का काम जल्द शुरू हो सके। उम्मीद है कि नवंबर के अंतिम सप्ताह में रेलवे जमीन खाली करने का अभियान शुरू करेगा।
लोगों द्वारा खुद जमीन से अवैध कब्जा नहीं हटाने पर कच्चे पक्के मकानों को बुलडोजर से तोड़ दिया जाएगा। इधर, इंजीनियरिंग विभाग के नोटिस से वर्षों रेलवे की जमीन पर रहने वाले परिवारों में हड़कंप है।
स्टेशन पुनर्विकास योजना से भी हटेगा अतिक्रमण
दक्षिण पूर्व जोन के मॉडल स्टेशन टाटानगर को विश्वस्तरीय बनाने के लिए भी रेलवे में अतिक्रमण हटाने की तैयारी है। बर्मामाइंस की ओर स्टेशन का विकास कार्य शुरू होने से पहले अवैध निर्माण हटाए जाएंगे, जबकि जुगसलाई से स्टेशन खासमहल और कीताडीह रोड में भी अवैध ढंग से दुकान बनाने वालों को रेलवे ने पहले ही नोटिस दिया गया है।
वहीं, लोको कॉलोनी में नई वॉशिंग लाइन बनाने और झारखंड नगर में ट्रेनों को रखने के लिए नई लाइन बेचने की योजना से भी अवैध कब्जा हटाने का नोटिस दिया गया है।