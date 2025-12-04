धनबाद में जहरीली गैस का रिसाव, 1 महिला की मौत की खबर; लोगों को बचाने प्रशासन ने उठाया यह कदम
BCCL के एक अधिकारी ने इस घटना को लेकर बताया कि किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए बस्ती में तीन एम्बुलेंस तैयार रखी गई हैं। साथ ही कहा, 'कंपनी वहां रहने वालों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने का इंतजाम कर रही है।'
झारखंड के धनबाद जिले में हुई जहरीली गैस के रिसाव की घटना में एक महिला की मौत होने व 10 से ज्यादा लोगों के बीमार पड़ने की खबरें हैं। जिसके बाद प्रशासन ने 1,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने का फैसला लिया है। अधिकारियों ने बताया कि गैस रिसाव की यह घटना बुधवार को जिले की केंदुआडीह बस्ती में सामने आई, जहां बड़े पैमाने पर भूमिगत कोयला खदानें मौजूद हैं। इस दौरान अलग-अलग जगहों पर ऐसी खदानों से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लीक होने लगी। जिससे लोगों को सांस लेने में व अन्य स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें होने लगीं।
गैस रिसाव की इस घटना की वजह से हुई मौतों को लेकर प्रशासन का कहना है कि महिला की मौत का सही कारण अभी पता नहीं चला है और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही इसकी पुष्टि हो पाएगी। इस बारे में जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि घटना के तुरंत बाद, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) ने डेंजर ज़ोन से लोगों को निकालना शुरू कर दिया था।
एक अधिकारी ने कहा कि कंपनी ने इलाके के घरों की दीवारों पर नोटिस भी चिपकाए, जिसमें लोगों से जल्द से जल्द खाली करने के लिए कहा गया है।
BCCL के पुटकी-बलिहाटी कोलियरी एरिया के जनरल मैनेजर जीसी साहा ने इस घटना को लेकर मीडियाकर्मियों को बताया कि किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए बस्ती में तीन एम्बुलेंस तैयार रखी गई हैं। साहा ने कहा, 'कंपनी वहां रहने वालों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने का इंतजाम कर रही है। साथ ही जान-माल की सुरक्षा के लिए, हमने उनसे पहले ही खतरनाक ज़ोन छोड़ने का अनुरोध कर दिया है।'