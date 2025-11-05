Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Out of the 48 laborers from Jharkhand stranded in Tunisia, 31 have returned to India.
खाने तक के पैसे नहीं बचे, अफ्रीका में फंसे थे झारखंड के 48 मजदूर, 31 की हुई भारत वापसी

Wed, 5 Nov 2025 08:00 PMRatan Gupta हिन्दुस्तान टीम, राकेश सिंह, रांची
अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया में फंसे झारखंड के प्रवासी मजदूरों की वतन वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। विदेशी धरती पर फंसे हुए 48 प्रवासी मजदूरों में से 31 मजदूरों का पहला जत्था बुधवार को मुंबई के सीएसएमटी एयरपोर्ट पर उतरा। इसके बाद वे ट्रेन से अपने घर की ओर लौटेंगे। गुरुवार को दूसरे जत्थे में शामिल 9 मजदूरों की वापसी होगी। इसके बाद शेष 8 मजदूर शुक्रवार को लौटेंगे।

सैलरी नहीं दी, तो खाना तक के नहीं बचे थे पैसे

बता दें कि झारखंड के हजारीबाग, गिरिडीह तथा बोकारो जिले के 48 प्रवासी मजदूर ट्रांसमिशन लाइन में काम करने के लिए अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया में फंस गए थे। जहां वे एलएंडटी कंपनी के अधीन कांन्ट्रैक्ट पर प्रेम पावर कंस्ट्रशन लिमिटेड (पीपीसीएल) पर काम कर रहे थे।

काम के बाद बीते चार माह से कंपनी मजदूरी का भुगतान नहीं कर रही थी। जिससे उनलोगों को पैसों के अभाव में खाने-पीने तक में परेशानी उत्पन्न हो गई थी। विवश होकर मजदूरों ने सोशल मीडिया के जरिए वीडियो वायरल कर भारत तथा झारखंड सरकार से मदद की गुहार लगाई थी।

वीडियो वायरल हुआ तो सरकार ने लिया एक्शन

वायरल वीडियो पर संज्ञान लेकर सरकार की पहल से मजदूरों के बकाया वेतन तथा घर वापसी का मार्ग प्रशस्त हो पाया। अपने वतन की सरजमीं पर कदम रखते हीं मजदूरों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सभी ने वापसी में मदद कराने में भारत सरकार, झारखंड सरकार तथा फंसे होने की सूचना सरकार को देने वाले समाजसेवी भुवनेश्वर महतो का आभार जताया।

इन मजदूरों की हुई वतन वापसी, 17 अभी भी बाकी

लौटने वाले मजदूरों में धनेश्वर महतो, अनंतलाल महतो, गोविन्द महतो, जागेश्वर महतो, जगतपाल महतो, गंगाधर प्रसाद, खीरोधर महतो, कैलाश महतो, मनोज कुमार, मुकेश कुमार, नीलकंठ महतो, खुबलाल महतो, संतोष महतो, सेवा महतो, नंदलाल महतो, मुरली मंडल, झंडु महतो, गुरुचरण महतो, नागेन्द्र कुमार समेत कई अन्य मजदूर शामिल हैं।

