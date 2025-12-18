वरना वो हमें सांप की तरह डस लेगा; शांति बिल पर बहस के दौरान महुआ माजी ने सरकार को क्यों चेताया

संक्षेप: माजी ने कहा, कूलिंग सिस्टम फेल होने के बाद चेर्नोबिल में जो डिसास्टर हुआ था, यह भी सबको पता है। इतने सालों बाद भी अभी तक वहां के लोग मशरूम नहीं खा सकते हैं। वहां अबतक 300 तरह के मशरूम बैन हो चुके हैं।

भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा में गुरुवार को SHANTI विधेयक (भारत के बदलाव के लिए परमाणु ऊर्जा का सतत दोहन और वृद्धि विधेयक 2025) पर चर्चा हुई। इस दौरान विपक्षी सदस्यों ने इसके दुरुपयोग की आशंका जताते हुए इसका विरोध किया और इसे मानवता के खिलाफ बताया। इसी बहस के दौरान झारखंड की राज्यसभा सांसद महुआ माजी ने भी अपना पक्ष रखा और परमाणु ऊर्जा के लिए जरूरी यूरेनियम संवर्धन के दुष्प्रभाव बताते हुए इस बिल को पारित नहीं करने की अपील की। अपनी बात को रखने के लिए उन्होंने झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित जादूगोड़ा यूरेनियम खदान के आसपास रहने वाले लोगों के बारे में भी बताया, साथ ही अपनी लिखी किताब का हवाला भी दिया, जिसमें उन्होंने वहां के लोगों की सारी समस्याओं को अच्छे से बताया है। उन्होंने कहा कि हमारे यहां के आदिवासी कहते हैं यूरेनियम को धरती के भीतर ही पड़े रहने दो उसे मत छेड़ो, वरना सांप की तरह वो हमें डस लेगा।

इस बिल पर चर्चा के दौरान बोलते हुए महुआ माजी ने कहा, 'केंद्र सरकार न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित जिस शांति बिल को लाना चाहती है, असलियत में वह अशांति बिल है और मानवता के लिए खतरा है। भले ही सरकार का कहना है कि यह कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए अच्छा है, लेकिन ये अच्छा नहीं है क्योंकि मैंने इस विषय पर चार साल तक रिसर्च करने के बाद झारखंड के जादूगोड़ा में जहां यूरेनियम रेडिएशन से प्रभावित लोग रहते हैं, उन पर एक किताब लिखी है।'

आगे उन्होंने कहा, 'इस किताब में हमारे झारखंड के जादूगोड़ा के उन आदिवासियों की पीड़ा है, जहां यूरेनियम की माइनिंग होती है, यहां के लोगों में विकलांगता, स्किन कैंसर, लंग्स कैंसर और बांझपन समेत तमाम तरह की बीमारी बेहद आम है। हालात यह हैं कि अभी भी दूसरे गांवों के लोग अपने बच्चों की शादी यहां नहीं कराना चाहते हैं और ना ही यहां कि लड़कियों को ले जाना चाहते हैं, क्योंकि फिर वो तमाम बीमारियां उनको भी होने की आशंका रहती है।'

इसके बाद उन्होंने कहा, 'मैं ये सब इसलिए कह रही हूं, क्योंकि इसके जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, वो भी बेहद खतरनाक होता है। जैसे अगर कहीं भी न्यूक्लियर रिएक्टर लगता है तो उससे जो ईंधन बनता है और इसके बाद उससे जो डस्ट निकलती है, तो उसी से प्लूटोनियम बनता है। इंदिरा गांधी ने 1974 में भारत की परमाणु ताकत दिखाने के लिए पोखरण में जो विस्फोट किया था, उसमें इसी बाय प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया गया था। अगर यह डस्ट किसी प्राइवेट सिरफिरे ऑपरेटर के हाथों में पड़ जाए तो इससे बड़ी तबाही आ सकती है।'

राज्यसभा अध्यक्ष को संबोधित करते हुए माजी ने कहा, 'न्यूक्लियर बम में कितनी ताकत होती है, वह आपने हिरोशिमा-नागासाकी में देखी होगी कि अब भी वहां विकलांग बच्चे पैदा हो रहे हैं, इसके अलावा चेर्नोबिल में जो डिसास्टर हुआ था, कूलिंग सिस्टम फेल होने के बाद, उससे क्या त्रासदी हुई थी, यह भी सबको पता है। इतने सालों बाद भी अभी तक वहां के लोग मशरूम नहीं खा सकते हैं। एक किताब आई है चेर्नोबिल, जिसे नोबल प्राइज मिला है, उसके लेखक ने अपनी पीड़ा बताई है कि कैसे वहां के लोग अब भी मशरूम खाने के लिए लालायित रहते हैं, लेकिन वहां अबतक 300 तरह के मशरूम बैन हो चुके हैं। ऐसे में यह किसी प्राइवेट के हाथों में चला जाएगा तो पूरी दुनिया के लिए खतरा हो जाएगा।'

इसके बाद एकबार फिर झारखंड की जादूगोड़ा खदान का जिक्र करते हुए माजी ने कहा, 'मैं यह कहना चाहूंगी कि जादूगुड़ा में जो टेलिंग पॉण्ड है, जैसे जो यूरेनियम जमीन से निकलता है, क्रशर में उसको सल्फ्यूरिक एसिड से वॉश करने के बाद उसका जो वेस्ट होता है उसको उस पॉण्ड में जमा किया जाता है, उस पॉण्ड में चलकर कितने लोग बीमार होते हैं, क्योंकि उससे अल्फा-बीटा-गामा रेडिएशन निकलती हैं, जो कि कॉन्क्रीट की दीवारों को भी भेदकर निकल सकती हैं। उसमें किसी भी तरह की दीवारें काम नहीं करतीं, और एक बार जब यूरेनियम को जमीन से निकाला जाता है तो लाखों साल तक गन शॉट्स होते रहते हैं, उसका नुकसान पूरी पृथ्वी को होता रहता है, हमारे यहां पर भी ऐसा हो रहा है।'

आगे उन्होंने कहा, 'इसलिए अगर न्यूक्लियर रिएक्टर लगेंगे तो यूरेनियम ज्यादा निकाला जाएगा और इसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना होगा। ये किताब है इस किताब में सारी बातें लिखी हुई हैं, ये आदिवासियों के बारे में आदिवासियों की तरफ से लिखी गई है। हमारे यहां के आदिवासी कहते हैं यूरेनियम को धरती के भीतर ही पड़े रहने दो उसे मत छेड़ो, वरना सांप की तरह वो हम सबको डस लेगा और न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए यूरेनियम बेहद जरूरी है।'

न्यूक्लियर रेडिएशन के खतरों के बारे में बताते हुए माजी ने कहा, 'जापान में जब सुनामी आया था तो न्यूक्लियर रिएक्टर में पानी आ गया था और कूलिंग सिस्टम फेल हो गया था, जिसके बाद वो रेडिएशन पैसिफिक महासागर पार करके कैलिफोर्निया तक चला गया था और अमेरिका ने सबसे बड़ा जनरेटर जापान में भेजा था उसे कूल करने के लिए, जिसके बाद 50 साइंटिस्ट सुसाइड अटेम्प्ट करते हुए उसे शांत करने के लिए उसके अंदर गए थे। ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड है इस किताब में और आप इस बिल को पास करने से पहले 10 बार सोचिए। नहीं तो आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी, यहां तक कि वह माफ करने के लिए जिंदा ही नहीं बचेगी।'